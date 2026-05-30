Enrique es mecánico y habla sobre las piezas de este coche chino: "Trae la misma marca que un BMW o Mercedes"

Las claves

Las claves Generado con IA El MG ZS, coche chino muy vendido en España, incorpora numerosos componentes de origen europeo. Según un mecánico, marcas como Varta, Bosch, Ate, Gates, Continental y Michelin están presentes en el modelo. Aproximadamente un 30-40% de las piezas del MG ZS son de marcas alemanas o europeas, similares a las usadas por BMW o Mercedes. El experto plantea la reflexión sobre el valor de pagar más o menos por un coche que no es 100% chino, sino híbrido en componentes.

La marca de origen asiático MG ha logrado consolidarse como una de las firmas más codiciadas para el mercado español. De hecho, en lo que va de año, ha conseguido posicionarse en el top 10 de los modelos más vendidos.

Hablamos del MG ZS que, según los registros publicados por ANFAC, ocupa la séptima posición gracias a sus 7.468 unidades matriculadas.

Ante este rotundo éxito, Enrique, mecánico de Talleres Piba ha querido aclarar el origen de los componentes de uno de estos modelos. "Mucha gente se preguntará si sus piezas son chinas", afirma. Sin embargo, al comprobarlo revela que cuenta con varios elementos de origen europeo.

Manos de mecánico de automóviles usando una llave para reparar un motor. Istock

El entendido comienza enseñando la batería del coche, explica que es de "uno de los mayores fabricantes, Varta", una marca de origen alemán. Aunque su elaborador es Saic, uno de los grandes fabricantes chinos.

En cuanto a las correas, hace referencia a las más frecuentes, entre las que se encuentran Dayko, Continental o Gates, esta última es la que lleva el modelo. Su procedencia es inglesa.

Los servofrenos son los encargados de ayudar a reducir la velocidad en el momento de frenada y con ellos se amplía la fuerza. La firma que trae el coche es Ate, una marca de origen alemán. Se trata de una empresa mundialmente conocida que fue fundada en 1905.

Respecto al cerebro del coche, la centralita del motor "es Bosch, es alemana, complementada con letra china", aclara. En cuanto a los neumáticos, no son Yokohama, Bridgestone, ni Nexen "que son asiáticos", son Michelin, es decir, son europeos, en concreto de origen francés.

La unidad de ABS es el sistema que analiza los datos de los sensores. "Normalmente, es de Bosch, en todos los coches europeos", comenta. Sorprendentemente, el modelo también lleva este componente de dicha marca.

Otro elemento al que hace referencia es el caudalímetro o MAF, el cual mide el líquido o gas que fluye por una tubería o canal. En este caso, "Trae la misma marca que un BMW o Mercedes", aclara el entendido, se trata de la firma Continental, también alemana.

"Yo calculo un 30 % o 40 % de marcas alemanas hasta ahora", argumenta el entendido. "Lleva las mismas prácticamente que cualquier coche europeo". De este modo lo muestra el mecánico desde sus redes sociales.

El entendido acaba dando pie a la reflexión con esta pregunta, "¿Valdrá la pena gastarse más o menos dinero si, en definitiva, en vez de ser un coche 100 % chino, tiene un 40 % de piezas europeas?".