Ariadna Julià Brunet: “Los autónomos en España ganan un 30% menos que la media europea pese a subir tarifas”

Las claves

Las claves Generado con IA Los autónomos en España ganan un 30% menos que la media europea, a pesar de haber subido tarifas un 24% desde 2021. El precio medio por hora de los autónomos españoles es de 42,6 euros, por debajo de los 54 euros de la media europea y de países como Suiza y Austria. El aumento de tarifas responde principalmente al encarecimiento del coste de vida y de la actividad profesional, más que a un aumento real de la rentabilidad. El 81,8% de los autónomos vio crecer sus gastos operativos en 2025, y el 30% declaró pérdidas a final de año.

Los trabajadores por cuenta propia en España viven una tremenda paradoja: por un lado, han aumentado sus tarifas un 24% desde el año 2021; por otro, cobran un 30% menos que los autónomos europeos.

Así se desprende de un estudio elaborado por Xolo entre más de 150.000 autónomos de España y Europa.

“El autónomo español no solo cobra menos que sus homólogos europeos, sino que además opera en un entorno cada vez más exigente desde el punto de vista administrativo y regulatorio”, afirma Ariadna Julià Brunet, responsable de Operaciones en Xolo España y experta en fiscalidad y contabilidad.

Tarifas

En concreto, el estudio señala que el autónomo español, tras esa subida antes indicada, percibe unos 42,6 euros la hora. Cifra inferior a los 54 euros de media de sus colegas europeos.

Una distancia que es todavía más grande si la comparación es con los autónomos suizos (que llegan a los 63 euros la hora) o austriacos (70 euros la hora).

“La subida de tarifas no siempre se traduce en una mejora real de la rentabilidad, especialmente cuando los costes, la burocracia y la incertidumbre fiscal siguen aumentando”, remarca Brunet.

Sin embargo, las distancias se recortan si ponemos el foco en aquellos trabajadores por cuenta propia que tienen acceso a clientes internacionales. Y es que los autónomos residentes en España que trabajan con clientes de otros mercados alcanzan una tarifa media de unos 54,9 euros la hora.

Retos

Con este escenario, y como señalan desde Xolo, uno de los mayores retos de los autónomos ha sido equilibrar el aumento de sus tarifas con el encarecimiento del coste de vida y de la actividad profesional.

Así, entre 2021 y 2025, las tarifas medias en España crecieron un 24%, pasando de 34,2 a 42,6 euros por hora. Sin embargo, este incremento no se ha traducido necesariamente en una mayor rentabilidad real.

Porque, si se comparan con los datos del INE, España acumuló una subida aproximada de precios del 22,8% en ese mismo periodo.

“El crecimiento del 24% en las tarifas medias de los autónomos debe leerse más como una respuesta al encarecimiento acumulado de la vida que como una mejora equivalente de su poder adquisitivo”, apuntan desde Xolo.

Además, el 81,8% de los autónomos confirmó que sus gastos operativos se incrementaron durante el ejercicio 2025, mientras que el 30% terminó el año declarando pérdidas.

“No basta con facturar más si el margen real se reduce por el aumento de costes, cuotas, trámites y obligaciones fiscales”, sostienen desde la plataforma digital.

“La subida de tarifas debe interpretarse menos como una mejora directa de la situación económica del autónomo y más como una reacción defensiva ante un entorno de costes crecientes”, sostiene Brunet.

Y concluye: “En muchos casos, permite compensar parcialmente la pérdida de poder adquisitivo, pero no consolidar proyectos más rentables o escalables”.