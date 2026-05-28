Robin Decaux, experto en vivienda: “El impacto inmediato del Plan Estatal del Gobierno sobre el precio será moderado”

Las claves

Las claves Generado con IA El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 movilizará 7.000 millones de euros en cinco años, triplicando el presupuesto anterior. El 40% de los fondos irá destinado a ampliar el parque público y asequible de vivienda, priorizando la vivienda protegida y social. Expertos consideran que el impacto inmediato sobre el precio será moderado debido al fuerte desequilibrio entre oferta y demanda. La falta de suelo finalista y la lentitud de los procesos urbanísticos dificultan una mejora rápida en el acceso a la vivienda.

El Gobierno de España ha aprobado el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que, además cuenta con el apoyo de las CCAA gobernadas por el PP en cuanto al reparto de fondos. Eso sí, advierten de que se reservan la presentación de “futuros recursos” frente al Tribunal Supremo.

En total, el plan movilizará 7.000 millones de euros en cinco años. Es decir, que se triplica respecto al plan anterior. Sin embargo, los expertos consideran que es insuficiente para hacer frente a la grave crisis de vivienda que azota a España.

Uno de ellos es Robin Decaux, CEO y cofundador de Equito: “El impacto inmediato del Plan Estatal del Gobierno sobre el precio será moderado si no se acompaña de medidas estructurales”.

Vivienda pública

El principal pilar del plan va a ser la ampliación del parque público y asequible de vivienda. Así, el 40% de los fondos se destinará a construcción de vivienda protegida, adquisición de inmuebles para alquiler asequible, ampliación del parque público residencial y vivienda social, ampliación del parque público residencial y vivienda social para colectivos vulnerables.

“La construcción de nuevas viviendas protegidas podría permitir la creación de un stock público estable a largo plazo, algo que históricamente no había ocurrido en España”, sostiene Decaux.

Por este motivo, lo considera como “una medida positiva que puede contribuir a mejorar el acceso a la vivienda si mantiene continuidad en el tiempo”.

De ahí que, desde su punto de vista, el impacto inmediato sobre el precio de la vivienda “será moderado debido al fuerte desequilibrio entre oferta y demanda existente en el mercado español”.

El sector considera que el volumen de inversión deberá complementarse con nuevas medidas orientadas a acelerar la generación de oferta residencial, especialmente en aquellas ciudades donde la demanda continúa creciendo de forma sostenida.

“Las necesidades actuales del mercado siguen siendo muy elevadas, especialmente en las grandes áreas urbanas, donde la presión residencial continúa aumentando año tras año”, añade Decaux.

Suelo

De entre los problemas que afectan al sector, uno de los más grandes sigue siendo la falta de suelo finalista al que hay que añadir la agilización de los procesos urbanísticos.

Y es que, aunque existen en muchas áreas metropolitanas suelo clasificado para futuros desarrollos, buena parte permanece paralizado durante años por trámites administrativos, litigios o falta de desarrollo efectivo.

“Los efectos de un programa de este tipo no se producen de forma inmediata. Requieren planificación urbana ágil, seguridad jurídica y coordinación entre administraciones”, remarca Decaux.

Y añade: “El mercado inmobiliario seguirá tensionado por factores estructurales como la escasez de vivienda nueva, el aumento en la creación de hogares y la falta de suelo finalista”.

De ahí que concluya subrayando que, si a estos factores, se unen otros como el incremento de los costes de construcción, la presión del alquiler turístico en determinadas ciudades y una fuerte demanda inversora, el resultado no es otro que “precios de la vivienda en niveles elevados”.