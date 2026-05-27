Alejandro Ortiz, abogado: "La forma más barata de pasar dinero entre padres e hijos es el préstamo entre particulares"

Las claves

Las claves Generado con IA Cada vez más familias recurren a ayudas económicas entre padres e hijos para comprar vivienda, lo que puede tener consecuencias fiscales si no se realiza correctamente. El abogado Alejandro Ortiz recomienda formalizar un préstamo entre particulares como alternativa más barata frente a la donación tradicional, evitando impuestos elevados. Para que el préstamo sea válido y no lo considere Hacienda una donación encubierta, debe estar correctamente documentado, con movimientos bancarios y un calendario de pagos. Parte de la deuda puede ser condonada anualmente, lo que permite reducir la base y, según la comunidad autónoma, quedar exento del impuesto de donaciones.

Cada vez más familias recurren a ayudas económicas entre padres e hijos para afrontar la compra de una vivienda.

Sin embargo, este tipo de operaciones puede tener importantes consecuencias fiscales si no se realizan correctamente.

El abogado y divulgador fiscal Alejandro Ortiz, conocido en TikTok por su cuenta @fiscalidaddesdecero, explica una alternativa que puede reducir notablemente el coste tributario frente a una donación tradicional.

"Esta es la forma más barata para pasar dinero entre particulares", señala Ortiz al plantear un caso habitual: unos padres que ayudan económicamente a su hijo para comprar una casa.

Según explica, si ese dinero se entrega mediante una donación convencional, "Hacienda se va a llevar un buen bocado".

La fórmula que propone pasa por formalizar un préstamo entre particulares.

El abogado destaca que este mecanismo "evita que pagues ITP y tiene un tipo al 0%", aunque advierte de que existe un requisito imprescindible: "Es fundamental cumplimentar el modelo 600".

No obstante, Ortiz subraya que el verdadero ahorro fiscal aparece más adelante. "La clave está en las condonaciones parciales", afirma.

En la práctica, el hijo iría devolviendo el dinero mediante cuotas periódicas, mientras que los padres podrían perdonar cada año una parte de esa deuda.

"Supongamos que le pagas una cuota a tus padres para devolverles ese préstamo, pero ellos te condonan anualmente una parte de la deuda", explica.

De esta forma, "la base se reduce y puede que, según tu comunidad, estés en tramos exentos de pagar el impuesto de donaciones".

Aun así, el experto insiste en que la operación debe estar correctamente documentada para evitar problemas con la Agencia Tributaria. "El préstamo debe ser real y debe haber movimientos bancarios", recalca.

En caso contrario, Hacienda podría interpretar que se trata de una donación encubierta.

Ortiz advierte de que, "en el momento en el que no se realicen transferencias periódicas al donante", la Administración "seguramente lo califique como una donación encubierta".

Por ello, recomienda que todas las transferencias queden registradas y que exista un calendario de pagos coherente con el préstamo firmado entre ambas partes.