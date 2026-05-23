Miriam Ruiz, abogada: “300€ de pensión a un autónomo con 26 años cotizados, así es el caso de uno de nuestros clientes”

Las claves

Las claves Generado con IA Un autónomo con 26 años cotizados recibirá solo 300 euros de pensión, según un caso expuesto por la abogada Miriam Ruiz Acosta. La baja pensión se debe a que el trabajador no cotizó entre 2010 y 2024, lo que afecta el promedio de cotización de los últimos 25 años. En el régimen general, con las mismas condiciones, la pensión sería de 596 euros mensuales, casi el doble, por la integración de lagunas de cotización. La diferencia se debe a que los autónomos tienen menos beneficios legales en el cálculo de la pensión, ya que los años sin cotizar cuentan como cero euros.

El cálculo de las pensiones de jubilación en España puede presentar diferencias significativas que afectan drásticamente la vida de ciertos trabajadores. Por lo general, los trabajadores por cuenta propia suelen resultar más afectados con estos cálculos.

Para ejemplificar esto, la abogada Miriam Ruiz Acosta del despacho Compromiso Legal, compartió en redes sociales un caso de un cliente al cual le correspondían 300 euros de pensión después de haber estado 26 años trabajando como autónomo.

Lo cierto es que la abogada comparó este caso con otra situación idéntica con un trabajador por cuenta ajena y se demostró cómo los autónomos a menudo tienen pensiones más bajas debido a que cuentan con menores beneficios legales a la hora de calcular su pensión.

¿Qué ocurrió?

Ruiz Acosta comenzó exponiendo el caso: "300 euros de pensión a un autónomo con 26 años cotizados. Esto es lo que le va a quedar a una persona que ha contactado con nuestro despacho".

Así, señaló que el motivo detrás de esa cifra era que "esta persona no tiene nada cotizado entre los años 2010 y 2024". Con esto, en vista de que la pensión de jubilación se calcula sobre el promedio de lo cotizado en los últimos 25 años, si 14 de esos años son inexistentes, le tocará una pensión baja.

"Por lo tanto, al tener 14 de esos 25 años a cero euros eso hace que el promedio de su pensión de jubilación baje y que le quede una pensión de 328 euros al mes", explicó la abogada. Sin embargo, la situación es aún más compleja.

Ruiz Acosta optó por investigar más a fondo el caso e hizo una simulación utilizando una situación exactamente igual a la del autónomo, pero únicamente cambiando que en vez de jubilarse con el régimen de autónomos se jubila con el régimen general.

En este segundo caso, que tiene las mismas características, es decir, que se jubila con 26 años cotizados y que no tiene nada cotizado entre los años 2010 y 2024, con la única diferencia de que cotiza en el régimen general: "Le quedaría una pensión de jubilación de 596 euros, es decir, el doble".

El motivo detrás de esta vasta diferencia es que "en el régimen de autónomos no existe la integración de lagunas de cotización y, por tanto, esos 14 años que esta persona tiene sin cotizar se quedan a cero euros".

Así, en el régimen general, continuó la abogada "esos 14 años se tomarían en cuenta como si esa persona hubiese cotizado por la base mínima y por tanto eso haría que el promedio de su pensión subiese y que le llegase a quedar hasta el doble de pensión de jubilación".

De esta manera, Ruiz Acosta reflexionó que "no es que muchas veces a los autónomos les quede menos pensión de jubilación porque hayan cotizado menos, sino porque tienen menos beneficios legales a la hora de que se les calcule su pensión de jubilación, pero bueno, esto ya ha dicho el Tribunal Constitucional que no es discriminatorio para los autónomos".