Ya ha entrado en vigor: ahora Bizum permite a algunos de sus clientes pagar en tiendas físicas en España

Las claves

Las claves Generado con IA Bizum permite desde el 18 de mayo a algunos clientes pagar en tiendas físicas en España usando el móvil y tecnología NFC. El despliegue es progresivo: comienza con CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Bankinter, y se extenderá al resto de bancos en los próximos meses. Los pagos con Bizum serán inmediatos para los comercios, lo que supone una ventaja frente a las tarjetas tradicionales. El sistema se integrará en las apps bancarias o en la nueva aplicación Bizum Pay, facilitando pagos rápidos y sin fricciones en supermercados, tiendas y hostelería.

Bizum da un paso más en su transformación y deja de ser únicamente una herramienta para enviar dinero entre particulares.

Desde este 18 de mayo, algunos clientes bancarios en España ya pueden usar el sistema para pagar en tiendas físicas simplemente acercando el móvil al datáfono, en una operación prácticamente idéntica a la que ofrecen Apple Pay o Google Pay.

El despliegue, sin embargo, no será inmediato ni uniforme.

La plataforma ha optado por una implantación progresiva que arrancará con pequeños grupos de usuarios antes de extenderse al conjunto del mercado durante los próximos meses.

El objetivo es probar el sistema en condiciones reales antes de su lanzamiento masivo, previsto para septiembre u octubre de 2026.

Los primeros bancos que lideran esta nueva fase son CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell y Bankinter.

Estas entidades serán las encargadas de introducir el servicio entre sus clientes desde el inicio del despliegue, aunque se espera que el resto de bancos españoles se vayan incorporando de forma progresiva entre junio y octubre.

No obstante, la gran novedad reside en la tecnología utilizada. El sistema funcionará mediante NFC, el mismo método que utilizan actualmente la mayoría de pagos móviles.

En la práctica, el usuario únicamente tendrá que acercar su teléfono móvil al terminal de pago del comercio para completar la operación en menos de cinco segundos.

Además, en compras habituales no será necesario introducir el PIN, lo que agiliza todavía más la experiencia.

Bizum ofrecerá diferentes vías de acceso al servicio. Algunos bancos integrarán directamente la función en sus propias aplicaciones móviles, mientras que otros permitirán operar mediante Bizum Pay, la nueva aplicación oficial cuyo lanzamiento en iOS y Android está previsto para el próximo 1 de junio.

También habrá entidades que opten por ofrecer ambas posibilidades a sus clientes.

La llegada de Bizum al pago presencial supone un movimiento estratégico dentro del sector financiero español.

La plataforma ya cuenta con alrededor de 31 millones de usuarios y goza de un elevado nivel de confianza entre los consumidores, especialmente entre quienes la utilizan a diario para compartir gastos, enviar dinero o realizar compras online.

Esa enorme base de clientes podría acelerar notablemente la adopción del sistema en comercios físicos.

Para las tiendas la propuesta incorpora una ventaja especialmente atractiva: liquidez inmediata. A diferencia de las tarjetas tradicionales, cuyos cobros suelen liquidarse en plazos posteriores, el dinero llegará al comercio al instante.

Esto puede resultar especialmente interesante para negocios con gran volumen de operaciones diarias.

Los primeros establecimientos donde el servicio comenzará a ganar visibilidad serán grandes cadenas de supermercados, firmas de moda, tiendas de retail y negocios de hostelería organizada.

Son sectores donde el pago rápido y sin fricciones tiene un peso fundamental en la experiencia del cliente.

Aunque el nuevo sistema no sustituirá de golpe a las tarjetas bancarias, sí refleja hacia dónde se dirige el mercado de pagos en España.

El móvil gana protagonismo como herramienta financiera y Bizum quiere aprovechar su enorme popularidad para convertirse también en una alternativa cotidiana en cajas, restaurantes y tiendas físicas.