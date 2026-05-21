Entró en vigor: los albañiles tienen prohibido trabajar al aire libre durante las horas del día con calor extremo, según el BOE

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha prohibido que los albañiles trabajen al aire libre durante las horas de calor extremo, según el BOE. La normativa obliga a tomar medidas de protección para trabajadores expuestos a condiciones meteorológicas extremas. Se prohíbe realizar tareas al aire libre cuando la AEMET declare alerta naranja o roja por fenómenos meteorológicos adversos. En caso de no poder garantizar la seguridad, las empresas deben adaptar horarios o reducir la jornada para evitar riesgos laborales.

Aunque aún falte un mes para la llegada del verano, las temperaturas han subido de forma extraordinaria en la recta final de este mes de mayo, superando incluso los 30 grados en diferentes puntos del país.

Un fenómeno meteorológico que, aunque evoca a verano y vacaciones, es una pesadilla para los trabajadores cuya profesión sólo se puede desarrollar al aire libre. Albañiles, recolectores de basura, socorristas, asfaltadores, ganaderos, monitores deportivos... Profesiones que no pueden encender el aire acondicionado porque no tienen oficina.

Por ello, el Gobierno aprobó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2023 el Real Decreto-ley 4/2023 para aumentar la prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas. La normativa recoge la prohibición de trabajar en la calle en las horas del día en las que el calor aprieta más, en especial en el periodo estival.

¿Con qué derechos cuentan los trabajadores?

El epígrafe 1 de la disposición final primera recoge que cuando "se desarrollen trabajos al aire libre y en los lugares de trabajo que, por la actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras" en condiciones meteorológicas extremas.

Además, la ley establece que se incluyan medidas preventivas para "la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora".

Papel de AEMET

Por lo tanto, en oficios como los de albañil, a no ser que sea la obra interior de una vivienda, la legislación impide que los trabajadores desempeñen su labor en las horas centrales del día. Pero, en este contexto, muchos se preguntan a partir de qué temperatura se tiene derecho a dejar de trabajar por condiciones extremas.

Aquí entran en juego las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología, en concreto cuando "se produzca un aviso de fenómenos meteorológicos adversos de nivel naranja o rojo".

En definitiva, si el termómetro marca cifras asfixiantes y las medidas preventivas de la empresa no garantizan la protección de los empleados, "resultará obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo", es decir fijar los nuevos horarios de trabajo que se deben llevar a cabo en este escenario o incluso la reducción de la jornada.

A raíz de esta legislación, se busca evitar accidentes laborales producidos por golpes de calor. Según el Ministerio de Sanidad, en datos de 2025, entre mayo y septiembre de 2025 se registraron 25 fallecimientos por temperaturas extremadamente altas, la mayoría personas con factores de riesgo sociales, laborales y sanitarios.