Los economistas coinciden: “En muchos casos de incapacidad se equipara la prestación con el salario”

Las claves

Las claves Generado con IA La incapacidad temporal (IT) es una de las principales prestaciones del sistema de bienestar español y supone el segundo mayor gasto de la Seguridad Social tras las pensiones. La incidencia de bajas por contingencias comunes ha aumentado cerca de un 60% entre 2017 y 2024, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Muchos convenios sectoriales y de empresa incluyen complementos retributivos que elevan la prestación de IT hasta igualar el salario habitual del trabajador. El tránsito de contratos temporales a indefinidos y la restauración del complemento del 100% para empleados públicos han incrementado la probabilidad de iniciar una baja por IT.

La incapacidad temporal (IT) es una situación por la que el trabajador deja de ejercer sus funciones. Eso sí, debe ser una situación justificada por el médico. Es lo que popularmente se conoce en el mundo laboral como baja por enfermedad o accidente.

Conviene no confundirla con el absentismo laboral. En este caso, el empleado se ausenta del trabajo de forma no justificada o voluntaria.

Volviendo a la incapacidad temporal, constituye una de las principales prestaciones del sistema de bienestar español. De hecho, representa el segundo mayor componente del gasto de la Seguridad Social tras las pensiones. Hablamos de un desembolso de 16.500 millones de euros en 2024.

Cobertura económica

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elaborado un estudio sobre la Incapacidad Temporal (IT). Recordemos: se trata de la prestación que garantiza la protección económica de los trabajadores cuando una enfermedad o accidente les impide, de manera transitoria, el desempeño de su trabajo.

“La incidencia de las bajas por contingencias comunes ha aumentado cerca de un 60% entre 2017 y 2024”, apuntan los economistas de Airef. Y añaden: “La duración media de los procesos se ha incrementado de forma significativa en las patologías de mayor gasto público”.

Algo que sucede en un contexto en el que el deterioro de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS). A la par, el marco normativo se ha vuelto más garantista, ampliando la protección económica durante los episodios de IT.

Así, y según los economistas de la Airef, “la mitad de los convenios sectoriales, y casi dos tercios de los convenios de empresa, incorporan elementos retributivos que elevan sustancialmente la cobertura económica durante la IT”.

Es más, “en muchos casos se llega a equiparar la prestación con el salario habitual”. En concreto, y desde 2018, “destaca la restauración del complemento retributivo del 100% para los empleados públicos en situación de IT que incrementó en un 40% la probabilidad de iniciar una baja”.

A la par, “el tránsito desde contratos temporales hacia contratos indefinidos impulsados por la reforma laboral incrementó en torno a un 30% la probabilidad de iniciar un episodio de IT”.



