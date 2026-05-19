Ya es oficial: el Tribunal Supremo exige a todos los interinos aprobar una oposición para ser funcionarios en España

Las claves

Las claves Generado con IA El Tribunal Supremo establece que solo los interinos que aprueben una oposición podrán convertirse en funcionarios fijos en España. La sentencia descarta la conversión automática en funcionarios fijos para quienes hayan encadenado contratos temporales, aunque exista abuso de temporalidad. Los interinos afectados podrán recibir compensaciones económicas por el abuso de la temporalidad si no pueden acceder a una plaza fija. El Gobierno ha aprobado una oferta pública de empleo de 37.000 plazas para 2026, con 1.700 de ellas destinadas a tecnologías de la información y comunicación.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre uno de los temas que más polémica han levantado en la Administración Pública: el abuso de la temporalidad.

El pasado 12 de mayo, el Alto Tribunal dictó una sentencia que sirve como precedente para todos los trabajadores interinos de las entidades públicas: sólo pueden conseguir una plaza fija como funcionario quienes hayan aprobado una oposición.

Es decir, en estos momentos la Justicia española descarta la posibilidad de adquirir un puesto automático como funcionario del Estado aunque se hayan encadenado varios puestos temporales en la Administración.

¿Qué ocurre ahora con los interinos?

Este fallo se produce un mes después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) advirtiera a España por no atajar el abuso de la temporalidad de las administraciones públicas, generando un gran debate en nuestro país sobre qué pasos seguir con los 607.470 funcionarios interinos registrados.

La manifestación de la Justicia europea responde a una serie de interpelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a litigios legales de tres trabajadores de empresas públicas que acumulaban entre 25 y 30 años de contratos temporales consecutivos.

El Supremo sí deja la puerta abierta a convertir a los interinos en fijos a aquellos que, siempre que hayan aprobado una oposición, se hayan quedado posteriormente sin plaza y estén acumulando "contratos de duración determinada", produciéndose de este modo un abuso de la temporalidad.

En resumen, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo confirma que es inconstitucional convertir a interinos en fijos si no se supera un "procedimiento de acceso al empleo público", independientemente de la posición del TJUE.

37.000 plazas en 2026

Eso sí, los trabajadores perjudicados podrán optar a una compensación del abuso de la temporalidad por los perjuicios sufridos, sobre todo para aquellos que no tengan posibilidad de examinarse para obtener la plaza o para los que hayan enlazado varios contratos temporales.

En este contexto, el Gobierno ha aprobado recientemente una oferta pública de empleo de 37.000 plazas, de las que 27.332 corresponden a la Administración General del Estado, cifra ligeramente superior a la de 2025.

El ministro para la Función Pública y la Transformación Digital, Óscar López, destacó que 1.700 puestos van para tecnologías de la información y la comunicación, en línea con la digitalización de la economía y el empleo.