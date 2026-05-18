Entró en vigor: la nueva ley de ascensores con reformas obligatorias de hasta 40.000€ a la comunidad de vecinos

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante una sesión plenaria en el Congreso Eduardo Parra Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La nueva normativa de seguridad para ascensores obliga a modernizar instalaciones antiguas en comunidades de vecinos. Las reformas pueden suponer un coste de hasta 40.000 euros por edificio, dependiendo del estado y antigüedad del ascensor. Las mejoras incluyen nivelación de cabina, barreras fotoeléctricas, comunicación bidireccional, control de carga y cambio de guías. Los propietarios deberán costear estas reformas según su cuota de participación, tras la primera inspección periódica obligatoria.

La reciente normativa de seguridad para ascensores persigue la modernización de las instalaciones y la prevención de riesgos, aunque implica una carga financiera considerable para los propietarios.

Bajo el Real Decreto 355/2024, se establece la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1, la cual ha recibido diversas actualizaciones tras su publicación original en el 2024.

Esta regulación exige reformas obligatorias que, en el caso de edificios con sistemas obsoletos, podría suponer hasta unos 40.000 euros de inversión por parte de las comunidades de vecinos.

¿En qué consiste esto?

La ley obliga a actualizar los ascensores que no cumplan con ciertos requisitos técnicos. Así, las reformas más comunes incluyen: nivelación de la cabina, protección contra el cierre de puertas, comunicación bidireccional, control de carga y sustitución de guías.

En otras palabras, las cabinas de los ascensores deben estar niveladas a ras de suelo, deben tener barreras fotoeléctricas en lugar de una única fotocélula para evitar golpes y un sistema de comunicación en la cabina que permita comunicarse con emergencias en caso de atrapamiento.

Además de esto, también deben contar con dispositivos que eviten que el ascensor se mueva en caso de superar el máximo de peso permitido y se deben haber reemplazado las guías de madera o cilíndricas por guías de acero modernas.

De esta manera, el precio de las reformas dependerá del estado y antigüedad del ascensor. En este sentido, las reformas más leves como la comunicación bidireccional o los sensores de puertas, tendrían unos precios que pueden oscilar entre los 800 euros y 1.000 euros.

En el caso de reformas más complejas como cambiar las guías o el sistema de tracción, el coste puede subir hasta los 16.000 euros o incluso 40.000 euros en los casos más complejos.

Estos gastos deben ser enfrentados por todos los propietarios de la comunidad de vecinos, ya que se consideran obras necesarias para la habitabilidad y seguridad del inmueble, según lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal.

Los propietarios deben aportar a la derrama dependiendo de su cuota de participación, a menos que los estatutos de la comunidad digan explícitamente lo contrario.

Las comunidades de vecinos no tienen que hacer los cambios de inmediato, sino que se les exigirá después de la primera inspección periódica obligatoria

En el caso de que dicha inspección resulte desfavorable, la comunidad tendrá plazos que oscilan entre los tres años y los diez años, dependiendo de la gravedad y el tipo de mejora, para aplicar las mejoras.

De esta manera, los propietarios en edificios con ascensores de más de 20 o 30 años es posible que tengan que enfrentarse a estas reformas con el objetivo de mejorar la seguridad y adaptarse a la normativa.