Montserrat vive en León y trabaja envasando legumbres: “Los mercados aprietan mucho, vendes 100kg y ganas 1€”

Las claves

Las claves Generado con IA El sector del envasado de legumbres afronta costes de producción y transporte cada vez más altos, especialmente en el caso del garbanzo. Montserrat San José, gerente de una planta envasadora en León, señala que los márgenes de beneficio son mínimos, llegando a ganar solo un céntimo por kilo vendido. Las grandes cadenas de supermercados imponen condiciones muy duras de negociación, fijando precios bajos y obligando a trabajar con beneficios casi inexistentes. A pesar de procesar hasta 500.000 kilos de garbanzos, el incremento de costes y la presión de los supermercados dificultan la viabilidad económica del negocio.

El sector del envasado de legumbres se enfrenta a un panorama económico cada vez más asfixiante, marcado por el incremento desorbitado de los costes de producción y fuerte presión de las grandes cadenas de supermercados.

Así, Montserrat San José, trabaja como gerente en una planta envasadora en León que procesa cientos de kilos de garbanzos procedentes de Fuentesaúco (Zamora) y comentó a Equipo de Investigación cómo se han disparado los costes del transporte, el plástico y el propio garbanzo.

A esta severa inflación se le suman las agresivas condiciones de negociación impuestas por los supermercados para fijar precios, lo que obliga a estos productores a sobrevivir con márgenes de beneficio extremadamente justos, llegando en ocasiones a ganar tan solo un céntimo por cada kilo vendido.

La inflación del garbanzo

Donde trabaja Montserrat producen entre 300.000 y hasta 500.000 kilos de garbanzos, pero a pesar de los altos precios de producción, lo cierto es que el beneficio no es proporcional aunque "hemos triplicado el precio en cuatro campañas".

"El coste de transporte de cada kilo ha subido nueve céntimos y el kilo de plástico se paga a cinco euros, tres veces más que antes", señaló la trabajadora.

Cada kilo les cuesta un euro y medio, no obstante, "hace un año estaría en unos 80 céntimos". "Hoy comprando el garbanzo a un euro y medio, pues lo vendes a dos, pero si te han subido tus costes, estás en un margen de cinco céntimos", expresó la trabajadora.

De esta manera, la empresa de envasado suministra su producto a al menos 3.000 clientes. Sin embargo, explicó la trabajadora que negociar con los supermercados se ha vuelto cada vez más complicado.

"El supermercado aprieta mucho", señaló Montserrat, "una cadena cuanto más grande es, pues más aprieta, hay veces que te marcan el precio". Este problema no es único del sector de las legumbres, sino que también ocurre en la agricultura donde varios trabajadores han comentado que es muy difícil conseguir beneficio de estas negociaciones.

Esto es porque los supermercados son quienes fijan el precio y "tú decides si vendes o te sales". Por esto, hay ocasiones en las que "hay veces que te supone trabajar con márgenes muy justos, demasiado justos", confesó la trabajadora.

Así, se encuentran en situaciones como que "vendes los garbanzos por ganar un céntimo, es decir, estamos hablando de que venden 100 kilos y ganas un euro", concluyó la empleada de la empresa de envasado dejando ver una preocupante realidad donde un producto tan consumido como el garbanzo da unos márgenes mínimos de rentabilidad.