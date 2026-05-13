Luis García, economista, sobre las ayudas de hasta 18.800€ por vivienda: “Están exentas de IRPF, son para el propietario”

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio de Vivienda ofrece ayudas de hasta 18.800 euros por vivienda para la rehabilitación energética, financiadas con fondos europeos y el Plan Estatal de Vivienda. Las ayudas cubren entre el 40% y el 80% del coste de la obra, dependiendo del porcentaje de mejora energética, que debe ser al menos del 30%. Estas subvenciones están exentas de tributación en el IRPF y son íntegras para el propietario del inmueble. Además de mejorar la eficiencia energética, las ayudas buscan aumentar el confort, el valor de la vivienda y reducir la pobreza energética.

El Ministerio de Vivienda ha habilitado ayudas para la rehabilitación energética del inmueble de entre 6.300 y 18.800 euros, financiadas por fondos europeos y el Plan Estatal de Vivienda.

Así, estas ayudas, vigentes desde 2026, están destinadas a cubrir hasta el 80% de los costes dependiendo de la mejora energética en el inmueble. Sin embargo, surgen ciertas dudas sobre la letra pequeña de las mismas.

Por ello, el economista y Director Financiero de la empresa VEKA Ibérica, especializada en el sector, Luis García, habló con EL ESPAÑOL sobre estas ayudas, cómo funcionan y los objetivos de la misma.

"No son simples subvenciones"

VEKA Ibérica es la filial del Grupo VEKA para España y Portugal, dedicada a fabricar sistemas de perfiles PVC para ventanas, puertas y persianas. El PVC es un material plástico de alta calidad utilizado en la carpintería exterior que funciona como aislante térmico y acústico. Además, es 100% reciclable lo que lo convierte en una opción sostenible para el aislamiento del hogar.

Así, García comentó que ayudas como la habilitada por el Ministerio de Vivienda, permiten que los clientes no se fijen únicamente en el coste inicial de la reforma sino en el ahorro, la eficiencia y la seguridad de "instalar un sistema que cumpla bien con los requisitos técnicos para la consecución de la subvención".

Porque para poder conseguir estas ayudas, es preciso que las obras se hayan realizado en viviendas habituales y demostrar una mejora en el certificado de eficiencia energética antes y después de la reforma. Dependiendo de la mejora, que se exige un mínimo del 30%, la ayuda puede ser de 6.300 euros o 18.800 euros.

Esta exigencia del 30% de ahorro, es verificable por un equipo técnico que supervisa la reforma para ver si se alcanza el objetivo y los certificados energéticos antes y después de la reforma. Este punto es importante, ya que si no se consigue este ahorro exigido "puede poner en riesgo la ayuda".

Además, señaló que "si la ayuda puede cubrir entre el 40 y el 80% de la inversión tiene todo el sentido apostar por la máxima calidad técnica", comentó el economista. Así, se garantiza la obtención de la ayuda.

De esta manera, el economista explicó que estas ayudas financiadas por los fondos Next Generation EU tienen como objetivo principal "la transformación profunda del parque inmobiliario español, que presenta un grado significativo de antigüedad y es poco eficiente desde el punto de vista térmico".

"No son simples subvenciones para reformas, son en realidad un instrumento de política energética y modernización que persigue dos objetivos muy claros: reducir de forma estructural el consumo de energía de las viviendas y, al mismo tiempo, mejorar el confort, la calidad de vida y, consecuentemente, el valor de los inmuebles", desveló el director financiero

Desde el punto de vista financiero, esta ayuda tiene una cualidad y es que "estas subvenciones están exentas de tributación en el Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF), esto no sucede con otras ayudas, por lo que son íntegras para el propietario del inmueble", comentó García. Esto permite que se convierta en una inversión rentable más que una simple reforma.

Al ser fondos de la Unión Europea tienen fecha límite de ejecución, con lo cual existe el riesgo de que no se utilice la totalidad de los fondos, pero "no por falta de demanda sino por cuellos de botella en la ejecución y la gestión".

"El interés por rehabilitar viviendas es alto y creciente, pero el desafío está en disponer de suficiente capacidad técnica, administrativa y de coordinación para tramitar y ejecutar los proyectos dentro de los plazos establecidos por la Unión Europea", manifestó el economista

Sin embargo, añadió que "la parte buena es que el mercado ha reaccionado: más agentes rehabilitadores, mayor participación de los administradores de fincas y una profesionalización generalizada del proceso".

Así, fue sincero y expresó que "desde VEKA el mensaje es claro: si una comunidad está valorando rehabilitar, es mejor empezar cuanto antes, no solo por el límite de los fondos, también porque puede saturarse la capacidad de instalación y eso acaba afectando a tiempos, presupuestos y disponibilidad de profesionales".

El director financiero añadió que lo cierto es que muchas personas no son conocedoras de estas ayudas y lo que implican, es decir, los requisitos, beneficios, condiciones, importes, entre otros; y esto puede influir en la decisión económica de la comunidad.

"Por ejemplo, la parte no subvencionada puede beneficiarse de deducciones fiscales de hasta el 60% en la declaración de la Renta, según los requisitos aplicables", explicó el experto comentando que esto supone uno de los grandes obstáculos de estas subvenciones

No obstante, el director financiero de VEKA Ibérica confesó que "ahora mismo coinciden varios factores que no siempre se dan a la vez: ayudas públicas relevantes, exención fiscal de la subvención, posibles deducciones en el IRPF para la parte no subvencionada y opciones de financiación específicas para la rehabilitación. Esa combinación reduce mucho el esfuerzo económico de la actuación".

Finalmente, el director financiero señaló que hay que tener en cuenta que estas ayudas no son solo para mejorar la eficiencia energética sino que repercuten en la calidad de vida y en la disminución de la pobreza energética.