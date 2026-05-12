Un trabajador podrá recibir el Ingreso Mínimo Vital tras finalizar el paro si no ha conseguido un nuevo trabajo

La Seguridad social confirma el cobro de la prestación.

Las claves

Las claves Generado con IA Tras agotar la prestación por desempleo, los trabajadores pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) si no encuentran un nuevo empleo. El IMV está destinado a personas y familias en situación económica complicada y puede llegar hasta 1.642 euros mensuales según el número de miembros. Con los cambios del Real Decreto-ley 2/2024, el SEPE y la Seguridad Social agilizarán el proceso para acceder al IMV, permitiendo una gestión más automática. Los beneficiarios del paro serán avisados antes de que finalice su prestación para autorizar el uso de sus datos y facilitar la evaluación automática del derecho al IMV.

El fin de la prestación por desempleo es una de las situaciones que más preocupa a miles de familias en España.

Y es que aunque parece que los datos de paro han mejorado ligeramente en 2026 respecto al año anterior, según los últimos informes del Ministerio de Trabajo, todavía hay más de 2,4 millones de personas sin trabajo en nuestro país.

Millones de personas que se enfrentan a la misma duda cuando se les acaba el paro, ya que les llega el momento de plantearse cómo seguir adelante sin ingresos.

No obstante, para responder a este problema, el Gobierno mantiene la posibilidad de acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV) una vez finalizada la prestación por desempleo.

Una ayuda que está pensada para personas y familias en situación económica complicada, como las que no logran encontrar trabajo tras agotar el paro.

La prestación contributiva puede cobrarse durante un máximo de dos años, siempre que el trabajador haya cotizado lo suficiente.

Sin embargo, terminar ese periodo no significa necesariamente haber encontrado un empleo, de ahí a que el IMV se haya convertido en una red de apoyo importante para muchas familias.

Según los últimos datos ofrecidos por el Ejecutivo, en 2026, esta ayuda puede llegar hasta los 1.642 euros mensuales, dependiendo del número de personas que formen la unidad familiar.

En el caso de una persona sola, la cuantía supera los 730 euros al mes. Es decir, se trata de una ayuda económica que puede marcar la diferencia para quienes atraviesan una etapa difícil.

Además, el sistema será más sencillo gracias a los cambios introducidos en el Real Decreto-ley 2/2024. Y es que a partir de ahora, el SEPE y la Seguridad Social podrán compartir información para agilizar los trámites.

De esta manera, el trabajador no tendrá que empezar todo el proceso desde cero cuando se quede sin prestación.

Durante los meses previos al final del paro, el SEPE avisará al beneficiario para pedirle autorización y utilizar sus datos personales y los de su unidad familiar.

Si acepta, la Seguridad Social estudiará automáticamente si cumple los requisitos para recibir el IMV.

La ministra Elma Saiz explicó que el objetivo es que las personas más vulnerables puedan acceder a la ayuda "de forma automática, sin trámites innecesarios ni esperas que alarguen la incertidumbre".

Aun así, quienes no autoricen este procedimiento o no entren en el sistema automático podrán seguir solicitando el Ingreso Mínimo Vital por la vía habitual a través de la Seguridad Social.