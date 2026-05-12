Marc Vidal, economista: “Hay 870.000 personas en España que llevan meses sin cobrar ni trabajar, pero no son parados”

Las claves

Las claves Generado con IA Marc Vidal denuncia que hay 870.000 personas en España que, aunque figuran como afiliados, llevan meses sin trabajar ni cobrar y no se contabilizan como parados. El economista critica que las cifras oficiales mezclan datos estacionales y de afiliación media para mostrar un panorama más positivo de empleo. Solo el 16,8% de los contratos firmados el último mes fueron indefinidos a tiempo completo; el resto son temporales, parciales o fijos discontinuos. Vidal alerta de que el aumento de afiliados no se traduce en más horas trabajadas ni en mejora de la calidad laboral, sino en una creciente precariedad.

Hace unos días la Seguridad Social comunicó una noticia muy optimista: España supera por primera vez los 22 millones de afiliados y el paro cae por debajo 2,4 millones de personas.

Ahora bien, según el economista Marc Vidal estas cifras no son del todo ciertas. Según explicó en la COPE, detrás de estos anuncios hay un crecimiento impulsado por empleos estacionales y baja productividad que enmascaran a cientos de miles de trabajadores inactivos.

De esta manera, el economista se cuestiona la verdadera calidad del empleo en España poniendo especial atención a la falta de crecimiento en las horas totales trabajadas en el conjunto de la economía.

El otro lado del paro en España

Vidal señaló que estas cifras dadas por la Seguridad Social son correctas "depende de qué serie uses": "Cuando el dato está desestacionalizado, que elimina el efecto Semana Santa, no da el titular que quieren, entonces usan la afiliación media bruta, cuando la media no alcanza, usan la afiliación media bruta".

"El ministerio dice que entre el 27 y el 29 de abril se superaron los 22,2 millones, es decir, mezclan series según conviene para que el número sea el más grande posible", continuó exponiendo el economista.

Lo cierto es que, explicó Vidal, que la serie desestacionalizada muestra "41.753 afiliados, más no 223.000 como dice el Gobierno", de tal manera que esta diferencia de 180.000 afiliados se encuentra en los trabajadores de Semana Santa y también faltan otros "111.000 nuevos afiliados que vienen de la hostelería", un sector conocido por ser "estacional y de baja productividad".

Con esto sentenció que "solo el 16,8% de los contratos que se firmaron ese mes fueron indefinidos a tiempo completo, el resto, el 83% siguen siendo temporales, parciales o incluso fijos discontinuos".

"Esos 870.000 fijos discontinuos que figuran como afiliados, llevan meses inactivos, sin cobrar, sin trabajar, pero no cuentan como parados", señaló Vidal añadiendo que si estas personas figuraran como trabajadores en paro, "el paro oficial pasaría de 2,4 millones a 3,15 millones de parados".

Una vez expuesta esta vasta diferencia entre ambas cifras, el economista fue claro y comentó que "la gente sabe perfectamente cómo está el asunto laboral en España y el Gobierno en realidad se hace trampas al solitario".

No obstante, confesó que le ha sorprendido que no se señale como "asunto principal" la situación de las horas trabajadas: "Llevamos años sumando afiliados mientras las horas totales trabajadas por el conjunto de la economía apenas crece".

Así, el economista acabó por concluir su análisis expresando que "es una demostración evidente de que igual trabaja más gente que nunca, pero lo hacen realmente poquito rato". Esto, al final, demuestra que existe una predominante precariedad laboral en España donde la gente trabaja mucho en contratos temporales y, por lo tanto, con salarios bajos.