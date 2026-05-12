Soy experto en oro y aviso a los pequeños ahorradores: “Se puede invertir desde solo 50 o 100 euros”

Las claves

Las claves Generado con IA El oro se ha convertido en una opción de inversión accesible para pequeños ahorradores, permitiendo empezar desde solo 50 o 100 euros. El interés por invertir en oro crece entre perfiles con menor capacidad de ahorro, debido a la incertidumbre geopolítica, la inflación y la volatilidad de los mercados. En 2025, la inversión en oro aumentó un 84%, y la compra de lingotes y monedas subió un 16%, alcanzando cifras récord en la última década. El precio del oro se revalorizó un 44% interanual, consolidándose como activo refugio ante la desconfianza en el sistema financiero tradicional.

La situación geopolítica, unida a la inflación y mercados cada vez más volátiles están haciendo que muchas personas vean en el oro una forma más de invertir sus ahorros.

En España, son muchos los que siguen apostando por la vivienda como otra forma de invertir, pero la subida de precios, llegando a máximos, está frenando la intención de quienes normalmente apostaban por ella.

“Hace unos años el acceso a la inversión en metales preciosos como oro o plata era mucho más limitado”, afirma Seamus Fahy, CEO de Madrid Gold y Madrid Vaults. “Hoy se puede invertir con cantidades más pequeñas, desde los 50 o 100 euros, y eso está democratizando el mercado”.

Interés por el oro

Durante muchos años, era vox populi considerar que invertir en oro era algo casi exclusivo de las grandes fortunas. Hoy, esa ‘fiebre del oro’ parece haber llegado a la clase media.

“Ya no son solo los grandes patrimonios los que se protegen en el metal precioso, sino también pequeños inversores que, ante la desconfianza creciente en el sistema financiero tradicional, optan por resguardar su dinero en activos tangibles como el oro”, sostiene Fahy.

Y añade: “Estamos viendo cómo el interés por el oro en ciudades como Madrid y Barcelona se extiende a perfiles con menor capacidad de ahorro, que hasta hace pocos años no contemplaban este tipo de activos”.

¿Por qué este giro de guion? Por la mayor accesibilidad al oro físico. Es decir, que se pueden adquirir lingotes o monedas en importes más reducidos.

Recordemos que la inversión en oro, durante 2025, aumentó un 84%, según el World Gold Council. Además, la compra de lingotes y monedas se incrementó un 16%. Es decir, la cifra más alta de la última década.

El año pasado, a su vez, su precio se revalorizó un 44% interanual, impulsado en parte por el incremento de la demanda inversora. Cifras que no hacen sino constatar su papel como activo refugio.

“En escenarios de incertidumbre, como el actual marcado por el contexto geopolítico internacional, los inversores tienden a refugiarse en activos que ofrecen estabilidad. El oro ha cumplido históricamente esa función, y eso explica tanto el aumento de la demanda como su comportamiento en precio”, concluye Seamus Fahy.