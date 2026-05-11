Brinkmann, empresario: "El temor a que se cancelen vuelos para julio y agosto también ha reducido las reservas de ferris"

Las claves

Las claves Generado con IA El temor a la cancelación de vuelos por la guerra entre EE.UU. e Irán ha reducido las reservas de ferris para verano. El bloqueo del estrecho de Ormuz y la subida del precio del petróleo afectan tanto a aerolíneas como a empresas de ferris. El CEO de Ferryscanner, Philipp Brinkmann, advierte que la inestabilidad en los precios hace recomendable reservar con antelación. Brinkmann señala que, aunque otra pandemia sería negativa, durante el covid-19 los ferris ganaron protagonismo al ser la única opción de viaje.

Estados Unidos e Irán están eternizando las negociaciones para poner punto y final a la guerra que arrancó hace más de dos meses y que está dejando consecuencias económicas catastróficas. De hecho, la Unión Europea ya ha advertido de que es la "crisis energética más grave de la historia".

Uno de los sectores más afectados es el de las aerolíneas por la falta de queroseno, el combustible de los aviones, a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los principales tránsitos de petróleo del mundo.

Una de las consecuencias colaterales de la posible subida de precios de los vuelos o incluso de su cancelación para este verano es el sector de los ferris, que se ve gravemente golpeado de cara al periodo estival por el miedo de los clientes a que se cancelen los vuelos y, en extensión, sus viajes en barco.

"El problema del sector es la subida del precio del petróleo"

¿El motivo? Muchos viajeros combinan la compra de un billete de avión con un boleto en barco, ya que hay muchos lugares o islas que no disponen de aeropuerto. Así lo ha confirmado el CEO de Ferryscanner, Philipp Brinkmann, en una entrevista con EL ESPAÑOL.

"Las reservas para julio y agosto ya se han reducido y la causa es porque la gente tiene miedo a la cancelación de los vuelos y eso tiene un gran impacto en los ferris, puesto que se cancela el vuelo y también el barco", explica a esta cabecera el empresario griego, que lidera una de las principales agencias de viajes en ferri de Europa.

En la entrevista resalta que, aunque a priori parezca que el avión es el competidor, el mal momento del sector aéreo fruto de la guerra también tiene un gran impacto en el negocio de los trayectos por mar. De hecho él conoce bien ambos mundos porque estuvo trabajando muchos años en el sector aéreo hasta que fundó Ferryscanner. "La crisis de las aerolíneas nos afecta gravemente", señala.

Asegura que también en el mercado español, puesto que hay viajeros que viajan de la península a Mallorca, a Gran Canaria o a Tenerife y que después continúan su trayecto en ferri por las islas colindantes, como por ejemplo Formentera en el caso de Baleares o La Gomera o El Hierro en Canarias.

¿Ya es tarde para reservar las vacaciones de verano?

En cambio, aclara que el problema de su sector no reside en la falta de proveedores de combustibles por el cierre de Ormuz, sino por la subida de los costes, que obliga a las navieras subir los precios por el aumento de las materias primas. "No hay tanto miedo por la falta de provisiones de gasolina, pero sí a la subida del precio del petróleo", remarca.

Por eso, recomienda a los viajeros que aún no han planificado sus vacaciones estivales que "reserven cuanto antes" porque los precios precisamente este año son muy inestables. "En el pasado los precios de los ferris eran fijos incluso en temporada alta, pero ahora, con la crisis del petróleo, es muy dinámico y puede subir rápidamente", advierte.

En cuanto al hantavirus, que ha despertado los fantasmas de la pandemia del covid-19, Brinkmann también ha generado una interesante reflexión. Nos comenta que por supuesto que otra pandemia sería catastrófica para el sector, pero sí reconoce que en el contexto del coronavirus, en el que no se pudo volar temporalmente, la única opción eran los ferris. Dicho de otra manera, de una crisis mundial, los ferris extrajeron algo positivo.

"En todo caso otra pandemia sería una noticia trágica para el sector", remarca Brinkmann, que a su vez reitera que el sector no está preocupado por el brote de hantavirus en el crucero de lujo MV Hondius.