Ya es oficial: estudiantes de universidad, bachillerato y FP pueden solicitar, hasta el 18 de mayo, una ayuda de 2.700€

Las claves

Las claves Generado con IA Estudiantes de universidad, bachillerato y FP pueden solicitar una ayuda de hasta 2.700€ por cambio de residencia durante el curso 2026/2027. Las becas están disponibles desde el 7 de abril hasta el 18 de mayo e incluyen cuantías adicionales según la renta familiar, hasta 1.700€. Los requisitos incluyen cumplir criterios económicos y educativos, ser español o ciudadano de la UE y no poseer un título igual o superior al solicitado. El abandono escolar en España ha descendido al 12,8%, siendo Murcia la comunidad con mayor índice y Madrid la de menor.

Estudiar y formarse es una de las principales oportunidades para construir un futuro más prometedor. Por eso, el Gobierno de España pone a disposición de los estudiantes ayudas económicas con el objetivo de que el nivel de renta familiar y el lugar donde se reside no sea un impedimento para estudiar.

Desde el 7 de abril y hasta el próximo 18 de mayo, los estudiantes universitarios de FP y Bachillerato pueden solicitar la beca general para el curso 2026/2027. Además, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ofrece una ayuda de hasta 2.700 euros por cambio de residencia durante el curso escolar.

Tanto en el ámbito universitario como no universitario, los alumnos también pueden acceder a una cuantía de hasta 1.700 euros por renta familiar. En cambio, existen diferencias en cuanto a la cuantía que aporta el Gobierno en relación a la matrícula del curso.

¿Cuáles son los requisitos?

Para los universitarios, la cuantía comprenderá el importe de los créditos en los que el alumno se haya matriculado por primera vez. En cambio, para los de Bachillerato una cuantía básica de hasta 300 euros, mientras que para los de FP asciende hasta los 350 euros.

Esta prestación, eso sí, no se concede a todos los estudiantes, puesto que deben cumplir con una serie de requisitos económicos y educativos. A nivel general, ser español o tener la nacionalidad de un estado miembro de la Unión Europea y no haber obtenido un título de nivel igual o superior a los estudios para los que se pide beca.

Y, lo más importante, ¿cómo se solicita esta ayuda? El primer paso es entrar en la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y registrarse con un usuario y contraseña.

A continuación, rellenar un formulario en el que, según explica el Ministerio en su página web, no será necesario aportar documentación específica porque "las unidades encargadas de la tramitación de becas consultarán todos los datos necesarios para certificar que se cumplen los requisitos para solicitarla".

Abandono escolar en España

En este contexto, cabe destacar que el abandono escolar en España ha bajado al 12,8% según la Encuesta de Población Activa, publicada a principios de 2026. A su vez, ocho de cada diez jóvenes de entre 20 y 24 años terminó la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), por lo que pudieron dar el salto a una FP o a una carrera universitaria.

Murcia es la comunidad con un mayor índice de fracaso escolar con un 20,6%, seguido por Canarias (15,9%) y Castilla-La Mancha (15,7%). En el otro lado, Madrid es la autonomía con mejores datos, un 9,5%.