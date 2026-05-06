Alfonso, técnico de la Seguridad Social: "Por cada 6 meses extra de cotización se debería adelantar la jubilación 3 meses"

Las claves

Las claves Generado con IA La edad mínima de jubilación en España en 2026 será de 66 años y 10 meses, salvo para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses, que podrán hacerlo a los 65. Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, propone que cada seis meses extra de cotización permitan adelantar tres meses la jubilación sin penalización. La propuesta beneficiaría especialmente a quienes comenzaron a trabajar muy jóvenes, permitiéndoles retirarse antes sin reducir su pensión. Actualmente, solo profesiones de riesgo o personas con ciertas enfermedades pueden jubilarse anticipadamente sin penalización.

En España, en este 2026, la edad mínima de jubilación se sitúa en los 66 años y 10 meses. Mientras tanto, los trabajadores que hayan cotizado 38 años y 3 meses pueden jubilarse a los 65 años

También es posible jubilarse antes, pero en este escenario entra en escena una penalización económica que reduce la cuantía de la pensión, factor que genera mucho malestar entre los contribuyentes que están a las puertas de la jubilación.

En este sentido, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, sostiene en su cuenta de YouTube una propuesta para el sistema de pensiones que premia los años de cotización y que permite jubilarse antes sin sufrir un perjuicio económico.

Nueva propuesta

"A pesar de las distintas reformas que se han ido produciendo en materia de pensiones sigue habiendo una clara sensación de injusticia en relación a la penalización en las jubilaciones anticipadas de las largas carreras de cotización", arranca el experto.

Cree que el sistema no está reflejando adecuadamente el esfuerzo contributivo de los trabajadores, por eso aboga por que "cada seis meses adicionales de cotización, se podría adelantar la edad de jubilación 3 meses sin penalización".

Muñoz explica que su planteamiento, si se trasladase al año 2027 -momento en el que la edad mínima de jubilación sube definitivamente a los 67 años- sería el siguiente:

Con 38 años y medio cotizados, edad de jubilación a los 67 años

Con más de 38 años y medio cotizados, jubilación a los 65 años

Con 40 años cotizados, jubilación a los 64 años

Con 42 años cotizados, jubilación cerca de los 63 años

Con 44 años y medio cotizados, jubilación a los 62 años

De este modo, los trabajadores que empezaran su carrera laboral muy pronto, incluso antes de cumplir los 20, se verían premiados con un retiro prematuro con la misma remuneración.

Cabe destacar que existen algunas excepciones para que se produzcan prejubilaciones sin penalización, como por ejemplo empleados que hayan desempeñado profesiones de riesgo como mineros o bomberos; funcionarios del Estado o para trabajadores que tengan enfermedades como párkinson o esclerosis múltiple.

La conclusión del experto es la siguiente: "No basta sólo con mirar hacia el futuro, también debemos actuar sobre el presente", en alusión a que el Gobierno debería actuar cuanto antes para compensar un colectivo muy relevante y que suma más de 6 millones de personas. No obstante, el Gobierno no se ha planteado todavía esta posibilidad.