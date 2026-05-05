Juan es dueño de un bar y critica duramente el turno partido: "Trabajan de 11:00 a 16:00 y vuelven otra vez a las 19:00"

Las claves

Las claves Generado con IA El turno partido en hostelería obliga a los trabajadores a jornadas divididas, dificultando el descanso y la conciliación familiar. El 60% de los postulantes rechazan empleos con turno partido, priorizando la calidad de vida sobre el trabajo en hostelería. El sector hostelero en España necesita cubrir entre 100.000 y 150.000 vacantes, especialmente en temporada alta. El 20% de los empleados mejora su rendimiento con turnos continuos, según estudios citados en la noticia.

Trabajar en el mundo de la hostelería es sacrificado. Hay que lidiar con todo tipo de clientes, salarios insuficientes y con unos horarios intempestivos, sobre todo porque trabajas cuando el resto del mundo está librando.

Además, es muy común que los bares recurran al turno partido para que sus trabajadores cubran las horas con más afluencia de clientes, aunque eso perjudique al descanso y a la conciliación de los camareros, mientras se ahorran la contratación de otro empleado.

Lo confirma Juan Pablo Domínguez, encargado del bar Hakuna, en una entrevista con Cuatro: "Los trabajadores vienen a las 11:00, se van a las 16:00 y vuelven a entrar a las 19:00 horas".

El 60% rechaza el turno partido

Un horario que a la vista del empresario es rentable, pero supone un perjuicio importante para los trabajadores porque son horas muertas en las que no tienen tiempo ni para descansar ni para hacer otra actividad cotidiana, porque si además viven lejos del establecimiento no tienen tiempo para volver a casa.

Juan Pablo critica a aquellos que se escudan en que la "hostelería es así", argumentando que es "un trabajo igual que otro", donde también existen derechos laborales. Un oficio que está perdiendo mano de obra porque muchos trabajadores renuncian por las duras condiciones laborales y por la inconveniencia de los turnos partidos.

Así lo confirma una estadística que apunta a que el 60% de los postulantes rechazan el puesto cuando se menciona que es a 'turno partido'. De hecho, en el reportaje, José María, camarero del bar D'Arte, dice que los profesionales del gremio cada vez prestan más atención a "tener tiempo y tener vida" al margen del empleo.

Coincide con su postura Conchi, cocinera, que insiste en que "pierdes el día y que es una ventaja el no tener que ir y volver otra vez". Precisamente, el estudio que menciona este medio sostiene que el 20% de los trabajadores de la hostelería mejora su rendimiento con el turno continuo.

Estado de la profesión en España

Según el Anuario de la Hostelería en España, fechado para los años 2024-2025, el país necesita cubrir entre 100.000 y 150.000 vacantes en la hostelería, sobre todo en temporada alta. Cifra que podría alcanzarse si se atiende a las demandas de turnos continuos o, como alternativa, con la llegada de mano de obra extranjera más predispuesta a realizar este tipo de oficios con menor cualificación.

De cara a este verano, que está a la vuelta de la esquina, se espera que los empresarios vinculados a la hostelería sigan teniendo problemas para encontrar perfiles con experiencia o, incluso, trabajadores suficientes para cubrir la temporada alta.