Ya está listo para entrar en vigor: el Gobierno confirma cuándo aprobará las nuevas plazas de empleo público para 2026

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno llevará al próximo Consejo de Ministros la nueva oferta de empleo público para la Administración General del Estado para 2026. La oferta incluirá plazas para bomberos, militares, policías, abogados, ingenieros y personal de tecnología y ciencia. Aún no se ha concretado el número de plazas, aunque se espera que sea similar a la de 2025, cuando se ofrecieron 36.588 plazas. El anuncio llega tras una sentencia europea que cuestiona la temporalidad en el empleo público en España y exige medidas más estrictas contra los contratos temporales abusivos.

Bomberos, militares, policías, abogados, ingenieros... Son muchas las profesiones que están a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez anuncie la nueva oferta de empleo público para 2026 y saber por fin si tienen la posibilidad de convertirse en funcionarios y cuándo son las fechas de las pruebas.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha avanzado en una entrevista con TVE que el Ejecutivo va a llevar mañana al Consejo de Ministros la oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE).

Esta incluirá, como cada año, posiciones muy variadas: gestión y administración general del Estado, técnicos de Hacienda, Justicia e instituciones penitenciarias, Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas y personal en los ámbitos de tecnología, ciencia e ingeniería; como informáticos y analistas de sistemas.

La cifra total de plazas, una incógnita

Sin embargo, el también Secretario General del PSOE de Madrid no ha aclarado las cifras de la oferta, aunque sí ha deslizado que será similar a la cantidad de plazas publicadas en el año 2025.

"Durante los 8 años de este Gobierno ha ido creciendo la función pública, hemos ido revirtiendo los recortes pero estamos en el pico de la montaña", ha manifestado el ministro.

A su vez, ha añadido que "tampoco tiene sentido seguir creciendo eternamente. Nos mantenemos en ese pico de la montaña con una creación neta de empleo y a la vez estamos digitalizando sin destruir empleo".

Esta propuesta, carente de detalles y de números concretos, ya recibió el rechazo de los sindicatos CCOO y UGT, mientras que CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) respondió con que necesitaban conocer los datos para poder valorar la propuesta.

Exceso de contratos temporales

En 2025, el Gobierno redujo la oferta de empleo público con respecto a 2024 en 3.546 plazas menos, aunque es importante destacar que hace dos años la oferta fue récord, alcanzando un máximo histórico de nuevos funcionarios en España.

Así, la cuantía total de 2025 para la Administración General del Estado fue de 36.588 plazas, incluidas las de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

El inminente anuncio de empleo público se enmarca en una sentencia publicada recientemente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el que cuestiona la temporalidad del empleo público en España.

Además, este organismo ve insuficiente que España convierta a los interinos en indefinidos sin plaza como maniobra para castigar la utilización abusiva de contratos temporales encadenados en el ámbito público.