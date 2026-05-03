Países Bajos condena a España: autoriza el embargo de un bien de gran interés cultural valorado en 10 M€

Las claves

Las claves Generado con IA Un tribunal de Países Bajos ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, valorada en casi 10 millones de euros, por impagos a fondos de renovables. La medida responde al recorte de primas a las renovables aprobado por España en 2013, que ha provocado varias demandas internacionales contra el Estado español. El Ministerio de Transición Ecológica ha anunciado que litigará para defender los intereses de España, aunque el recurso tendría poco recorrido. Este embargo se suma a otras retenciones de bienes y fondos españoles en el extranjero, como la reciente incautación de 482 millones de euros en Bélgica.

El cambio de normativa de España con respecto a la retribución a las renovables, decretado en 2013 durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y que supuso un recorte a las primas que recibían estas instalaciones de energía limpia, está dejando consecuencias para el Estado español más de una década después.

El Tribunal de Distrito de La Haya, en Países Bajos, ha decretado el embargo de la sede del Instituto Cervantes en Utrecht, valorado en casi 10 millones de euros y que es un bien de gran interés cultural registrado a nombre del Instituto Español de Emigración.

La justicia autorizó el pasado 19 de marzo resolver el conflicto de intereses entre el fondo Blasket Renewable Investment, que deriva de Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota; y el Estado español con el registro de la confiscación del inmueble a fecha del pasado 24 de abril después de que España no efectuara el pago de la indemnización.

¿Recurrirá España?

El Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico confirmó a EFE que van a oponerse y litigar para defender los intereses del país con relación al embargo preventivo de la sede del Instituto Cervantes.

No obstante, el edificio, aunque es un inmueble de relevancia cultural, no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, por lo que tendrá poco recorrido un recurso que apele a la soberanía del país, según fuentes cercanas a los fondos acreedores de renovables.

De este modo, el Instituto Cervantes será vendido en presencia de un notario, según el escrito de los letrados encargados de registrar el embargo a España. Cabe destacar que el Instituto Cervantes está presente en más de 90 ciudades de 45 países, fundamentalmente en naciones que guardan relación lingüística y cultural con la comunidad hispanohablante.

Este caso se suma a otras retenciones dinerarias o de inmuebles impuestas por tribunales internacionales en relación a los impagos a las renovables por parte del Ejecutivo. En enero, Bélgica embargó 482 millones a la empresa pública Enaire tras el recorte con carácter retroactivo de las primas a renovables.

Otras demandas de las renovables

En concreto, la sociedad maltesa Operafund presentó una demanda solicitando que Eurocontrol, el organismo europeo de gestión aérea con sede en Bruselas, intervenga los pagos de las tasas de los vuelos que transitan por territorio español.

En paralelo, el Tribunal del Distrito de Columbia (Estados Unidos) ha autorizado recientemente avanzar en el embargo de bienes de España por un importe cercano a los 93 millones de euros.