Los expertos coinciden: "El euríbor se dispara al 2,74% y encarece más de 40 € las cuotas de las hipotecas variables"

Las claves

Las claves Generado con IA El euríbor se dispara hasta el 2,74% en abril, encareciendo más de 40 euros las cuotas de las hipotecas variables. La subida afecta a todos los hipotecados a tipo variable cuya revisión coincida con el euríbor de abril, incrementando las mensualidades hasta 48 euros al mes. La volatilidad del euríbor durante el mes ha generado preocupación, aunque su valor se ha estabilizado tras las primeras semanas. La reducción de la incertidumbre internacional y las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han contribuido a moderar el euríbor y alejar subidas bruscas de los tipos de interés.

El mercado hipotecario español vuelve a situarse en el punto de mira tras la nueva subida del euríbor en abril, que se eleva hasta el 2,74%.

Y es que en un momento de incertidumbre internacional y con tensiones políticas que afectan a toda la economía global, este índice, que marca el precio de todas las hipotecas variables, vuelve a preocupar.

Según las previsiones de HelpMyCash.com, la evolución reciente confirma una tendencia al alza que se ha intensificado en las últimas semanas.

Un incremento que supone un salto respecto a meses anteriores y se sitúa por encima tanto del año pasado como del último semestre.

El encarecimiento se traduce directamente en un aumento de las cuotas mensuales.

Y es que "la subida afectará a todos los hipotecados a tipo variable a los que se les revise el interés con el euríbor de abril; ya sea la actualización anual o semestral".

Según el comparador de productos bancarios, "si la revisión es anual, las cuotas subirán de 722 a 770 euros al mes, aproximadamente; unos 48 euros más al mes y más de 570 euros al año".

"Y si la actualización es semestral, las mensualidades pasarán de 726 a 770 euros; unos 44 euros más al mes y cerca de 270 euros más al semestre", aclaran.

Durante las primeras semanas del mes, la evolución del euríbor fue especialmente volátil, llegando a generar preocupación en los mercados financieros. Sin embargo, la situación se ha moderado con el paso de los días.

Así lo explica el analista hipotecario Miquel Riera, quien detalla que "el valor diario del euríbor empezó este mes completamente desbocado y amenazaba con aumentar todavía más el precio de las mensualidades, pero se moderó en las semanas siguientes y parece haberse estabilizado".

Esta estabilización está relacionada, en parte, con la evolución de las tensiones internacionales. Y es que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han contribuido a reducir la incertidumbre y a frenar el miedo a un repunte de la inflación.

En este sentido, el experto detalla que "la posibilidad de que la guerra termine ha tranquilizado a los mercados y ha alejado la posibilidad de que se produzca un aumento brusco en los intereses del Banco Central Europeo para contener la inflación de la eurozona. Y el valor del euríbor, en consecuencia, se ha contenido".