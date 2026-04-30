Entró en vigor: la ayuda extra de hasta 115 euros al mes en el Ingreso Mínimo Vital para familias con hijos

La ministra portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El Ingreso Mínimo Vital (IMV) se ha revalorizado un 11,4% en 2026, aumentando la cuantía garantizada por el Estado a los hogares vulnerables. Las ayudas pueden alcanzar hasta 1.174 euros mensuales para una unidad de convivencia con un adulto y dos menores, y superar los 1.600 euros en hogares monoparentales de mayor tamaño. El Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) otorga hasta 115 euros al mes por cada menor de tres años y también beneficia a familias de bajos ingresos que no reciban el IMV. El IMV llega actualmente a cerca de 800.000 hogares en España, beneficiando a más de 2,4 millones de personas, de las cuales más de un millón son menores de edad.

En un contexto marcado por la presión del coste de la vida, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a convertirse en una de las principales herramientas del Estado para garantizar unos ingresos mínimos a los hogares más vulnerables.

En 2026, la prestación se ha revalorizado un 11,4%, una subida ya aplicada conforme a la normativa aprobada por el Gobierno y vinculada a la actualización de pensiones y prestaciones no contributivas.

Según la información publicada y recogida en el Boletín Oficial del Estado y la Seguridad Social, la renta garantizada para un adulto que vive solo se sitúa en 8.803,2 euros anuales, es decir, aproximadamente 733,6 euros mensuales en 14 pagas.

Esta cuantía sirve de base para el cálculo de la ayuda, que se ajusta en función de los ingresos y la composición de la unidad de convivencia.

El sistema funciona como una renta diferencial: el Estado cubre la diferencia entre los ingresos reales del hogar y la renta garantizada. Solo se reconoce cuando la cuantía resultante supera los 10 euros mensuales, según los criterios oficiales de la Seguridad Social.

Las cuantías aumentan en función del número de miembros del hogar. Por ejemplo, una unidad de convivencia con un adulto y dos menores puede alcanzar en torno a 1.174 euros mensuales.

En el caso de hogares monoparentales con varios menores, las cuantías son superiores, pudiendo superar los 1.600 euros mensuales en los casos de mayor tamaño familiar, según las tablas oficiales actualizadas para 2026.

A esta prestación se suma el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que sigue vigente en 2026 como apoyo adicional por cada menor a cargo.

Este complemento se mantiene en tres tramos: 115 euros mensuales para menores de tres años, 80,50 euros entre tres y seis años, y 57,50 euros para menores de 18 años, pudiendo concederse también a familias de bajos ingresos que no perciban el IMV.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Inclusión, el IMV llega ya a cerca de 800.000 hogares en España, donde viven más de 2,4 millones de personas, de las cuales más de un millón son menores de edad.

El acceso a la prestación exige residencia legal en España, cumplimiento de los umbrales de renta y patrimonio, y acreditar una situación de vulnerabilidad económica. La solicitud puede realizarse de forma telemática a través de la Seguridad Social.