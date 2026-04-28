España necesita conductores profesionales: faltan más de 30.000 y pagan sueldos de hasta 29.000 euros al año

Las claves

Las claves Generado con IA En España faltan más de 30.000 conductores profesionales en el sector del transporte, lo que agrava el problema de escasez de mano de obra. La edad media de los conductores supera los 55 años, destacando la falta de relevo generacional en el sector. Las condiciones laborales y los horarios exigentes dificultan atraer a trabajadores jóvenes, pese a salarios que pueden alcanzar hasta 29.000 euros brutos anuales. Las empresas compiten por atraer talento ofreciendo mejoras salariales, pero siguen existiendo muchas vacantes sin cubrir debido a la baja disponibilidad de candidatos activos.

Hay varios sectores en España que se encuentran ante un grave problema que, con el paso de los años, se agrava. El mismo no es otro que la falta de trabajadores. Así, hay escasez de mano de obra en la construcción, la sanidad y la hostelería, por ejemplo.

A ellos hay que añadir el sector del transporte en el que faltan más de 30.000 conductores profesionales. En la actualidad, la edad media del sector supera los 55 años. Signo inequívoco de la inexistencia de relevo generacional.

¿Por qué? Varios son los factores que están influyendo en el rechazo por parte de los perfiles más jóvenes. Una de ellas son las condiciones laborales. Otra, los horarios exigentes.

Pocos candidatos

Como señalan desde Genda Job, “existen decenas de ofertas activas en el sector transporte en España, principalmente para puestos como conductores C, C+E o repartidores, lo que confirma una demanda constante y no cubierta de profesionales”.

Y añaden: “Gran parte de los conductores ya se encuentran trabajando, lo que reduce el número de candidatos activos disponibles. En muchos casos, estos profesionales solo valoran un cambio de empleo si existen mejoras claras en condiciones o salario, lo que incrementa la competencia entre empresas por atraer talento”.

Por lo tanto, lo que está sucediendo en el sector es que hay más puestos disponibles que profesionales en búsqueda activa de empleo.

“Estamos viendo cómo muchas empresas publican ofertas de forma constante sin conseguir cubrirlas con la rapidez necesaria. El problema ya no es solo la falta de conductores, sino la dificultad para acceder a ellos”, explica Marcos Luque, fundador de Genda Job.

Salarios

Si hablamos de salarios, en España, y por término medio, suelen estar en un horquilla que va desde los 1.500 a los 1.700 euros netos mensuales. Cantidades que varían dependiendo según la ruta y la experiencia al volante.

Así, y si la ruta es internacional, esas cantidades pueden superar los 2.500 euros mensuales. En el caso de las rutas cortas, son más válidas las cifras antes indicadas. En conjunto, hablamos de un salario bruto anual alrededor de los 29.000 euros.

¿Qué otros factores influyen en la remuneración? La experiencia es uno de ellos. Pero también el tipo de mercancía que se traslada (si es peligrosa, por ejemplo, aumenta el salario) y el convenio que se aplica.