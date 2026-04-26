Los trabajadores con una jornada de seis horas tienen derecho a 22 días de vacaciones y cobrar su sueldo habitual

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores con jornada de seis horas tienen derecho a un mínimo de 22 días laborables de vacaciones al año, igual que los de jornada completa. Durante las vacaciones, el salario se mantiene igual al habitual, no se realizan recortes por trabajar menos horas. La legislación española y la normativa europea garantizan que el periodo de descanso anual no depende de las horas trabajadas, sino de días. Si el convenio colectivo mejora los días de vacaciones, la empresa debe respetar esas condiciones para todos los empleados, incluidos los de jornada parcial.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), se estima que en España hay cerca de 3 millones de trabajadores ocupados a tiempo parcial.

Aunque todavía persiste la idea de que quienes trabajan menos horas también ven reducidos sus días libres, la legislación española deja claro que los trabajadores a tiempo parcial tienen los mismos derechos que cualquier empleado a jornada completa.

Por tanto, podrán contar un mínimo de 22 días laborables al año, manteniendo además su salario habitual durante ese tiempo.

La norma que garantiza este derecho es el Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2015.

Su artículo 38 establece que "el periodo de vacaciones anuales retribuidas no será inferior a treinta días naturales", una cifra que en la práctica equivale a 22 días laborables.

Lo relevante es que la ley no distingue entre empleados a jornada completa o parcial. El derecho al descanso se reconoce en días, no en horas.

Esto significa que un trabajador contratado para seis horas diarias tiene exactamente los mismos días de vacaciones que uno contratado para ocho.

La razón es sencilla: las vacaciones no compensan tiempo trabajado, sino que garantizan un periodo efectivo de descanso.

Si una persona trabaja cinco días a la semana, necesita igualmente cinco días de vacaciones para descansar una semana completa, independientemente de si su jornada diaria es de seis, ocho o incluso menos horas.

La legislación refuerza esta igualdad en el artículo 12.4.d del Estatuto de los Trabajadores, donde se establece que los trabajadores a tiempo parcial "tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo".

Esta disposición es la que impide que la empresa reduzca las vacaciones por el mero hecho de haber firmado una jornada parcial.

La ley solo permite aplicar la proporcionalidad cuando la naturaleza del derecho así lo requiera, y en el caso de las vacaciones esa naturaleza es el descanso, no la cantidad de horas trabajadas.

Por tanto, el número de días no puede verse reducido por tener una jornada de seis horas.

La diferencia aparece únicamente en la retribución, aunque no en el sentido que muchos creen. Durante las vacaciones, el trabajador debe seguir cobrando exactamente su sueldo habitual.

Es decir, si cada mes percibe un salario ajustado a una jornada de seis horas, durante su período de vacaciones debe cobrar ese mismo salario, sin recortes. Cabe mencionar que este criterio no solo se apoya en la legislación española, sino también por la normativa europea.

La Directiva 2003/88/CE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han reiterado que el derecho a vacaciones anuales retribuidas no puede reducirse por tener una jornada parcial.

La jornada parcial ajusta el sueldo mensual, pero no reduce los derechos laborales básicos. De hecho, si el convenio colectivo mejora esas condiciones, ampliando el número de días, la empresa deberá respetarlo.