Rumanía da una lección a España con el transporte público: permite pagar el ticket del bus haciendo 20 sentadillas

Las claves

Las claves Generado con IA La ciudad rumana de Cluj-Napoca permite viajar gratis en autobús a quienes realicen 20 sentadillas en menos de dos minutos. La iniciativa, llamada 'Billete de Salud', fomenta hábitos saludables y promueve el uso del transporte público. El programa ha tenido gran éxito, con más de dos millones de sentadillas realizadas solo en las fases iniciales. Para ser más inclusivo, el sistema también permite obtener el billete pedaleando 500 metros en una bicicleta estática.

Rumanía ha encontrado una fórmula tan sencilla como ingeniosa para fomentar hábitos saludables y, al mismo tiempo, promover el uso del transporte público.

Mientras en España el debate sobre la movilidad urbana gira en torno a tarifas, abonos y bonificaciones, la ciudad rumana de Cluj-Napoca ha puesto en marcha una iniciativa que ha dado la vuelta al mundo: permite viajar gratis en autobús a quienes hagan 20 sentadillas en menos de dos minutos.

La propuesta, bautizada como Biletul de Sănătate o 'Billete de Salud', convierte el ejercicio físico en moneda de cambio.

En lugar de pagar un billete convencional, los usuarios pueden acercarse a un quiosco especial instalado en una de las estaciones más transitadas de la ciudad, colocarse frente a una cámara y realizar veinte sentadillas.

Si superan la prueba en el tiempo establecido, obtienen un viaje gratuito en la red de transporte público.

La medida fue impulsada por el Ayuntamiento de Cluj-Napoca en colaboración con Sports Festival, el mayor evento multideportivo del país.

El objetivo no era solo premiar la actividad física, sino también lanzar un mensaje claro sobre la importancia de integrar hábitos saludables en la vida cotidiana.

La respuesta ciudadana fue inmediata. Miles de personas de todas las edades aceptaron el reto y participaron en un programa que convirtió una acción cotidiana, como coger el autobús, en una oportunidad para moverse un poco más.

El éxito fue tal que, entre las dos primeras fases del programa, los habitantes de la ciudad realizaron más de dos millones de sentadillas.

Una cifra que ilustra hasta qué punto las políticas públicas pueden influir en el comportamiento de la sociedad cuando se plantean de forma creativa y accesible.

El alcalde de la ciudad, Emil Boc, destacó entonces la voluntad de seguir apostando por iniciativas que combinaran deportes y movilidad sostenible, consolidando la imagen de Cluj-Napoca como una ciudad innovadora.

Además, el programa evolucionó para ser más inclusivo. En una fase posterior, se instalaron bicicletas estáticas en estaciones de transporte para que quienes no pudieran hacer sentadillas tuvieran otra opción: recorrer 500 metros pedaleando en menos de tres minutos.

De este modo, la iniciativa amplió su alcance y reforzó su mensaje de que la movilidad urbana pueden ser también una herramienta de promoción de la salud.

Más allá de lo anecdótico y curioso, la iniciativa rumana pone sobre la mesa una reflexión interesante para las ciudades españolas.

Y pese a que en España diferentes metrópolis ofrecen una serie de descuentos o días gratuitos puntuales, Cluj-Napoca demuestra que existen fórmulas complementarias capaces de generar beneficios dobles: reducir emisiones y mejorar la salud ciudadana.

Al fin y al cabo, la clave del éxito está en la gamificación: convertir una rutina diaria en un pequeño reto hace que la ciudadanía se motive a participar de forma voluntaria y reciba una recompensa inmediata, visible y útil.