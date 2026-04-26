Gemma, madre que vive con su hijo y su expareja: “La habitación más barata ya son 500€, no llego a fin de mes"

Las claves

Las claves Generado con IA Gemma Rubio, trabajadora de hipermercado en Madrid, vive con su hijo y su expareja por no poder afrontar el coste del alquiler. El precio medio del alquiler en Madrid supera los 21 euros por metro cuadrado y la habitación más barata cuesta unos 500 euros. Gemma reconoce que no llega a fin de mes y ha solicitado ayudas sociales, ya que su salario no le permite ni alquilar una habitación. En España, casi el 50% de los ingresos de una persona se destinan al alquiler, lo que agrava la crisis de vivienda y la inseguridad habitacional.

La crisis de la vivienda en España ha traído a los titulares historias muy tétricas y cada vez más absurdas que realmente demuestran a una sociedad intentando sobrevivir en medio de estos altos precios.

Una de estas historias es la de Gemma Rubio, una trabajadora de hipermercado que debe vivir con su hijo de 16 años y su expareja porque su salario mensual no le permite alquilar ni una habitación.

Rubio habló en laSexta Xplica sobre su situación e intentó dar voz a un gran porcentaje de la población que se encuentra en esta misma situación.

"No llegas a fin de mes"

En España hay muchísimas personas que viven con su expareja, aunque la relación haya terminado, por no conseguir un lugar donde vivir por los altos precios de la vivienda.

Rubio vive en Madrid, donde el precio medio de alquiler ronda los 21,3 euros mensuales por metro cuadrado, y señaló que "la situación (del alquiler) es muy difícil".

Así, su situación se complica al vivir con su expareja y enfrentarse a un posible desahucio. La relación a nivel legal aún no ha terminado, pero Rubio destacó que, aunque desconoce si podrían desahuciarla, "he solicitado ayudas de asistentes sociales".

De esta manera, confesó que "para alquilar una habitación para mí y para mi hijo, no lo veo (...), un piso, inviable, con mi nómina no da, imposible (...). Una habitación, la más barata, te cuesta ya unos 500 euros y tendría que compartir con tu hijo".

Teniendo esto en cuenta, Gemma Rubio expresó que se encuentra en situación muy complicada: "Es que no llegas a fin de mes, es muy difícil, ir al supermercado ya es una guerra constante, es ir a ver los precios de qué compro y qué no".

Fernando Los Santos, portavoz del sindicato de inquilinas, que se encontraba en plató, habló sobre la situación de Gemma comentando que "lo importante es organizarse porque una de las caras peores de esta crisis de los derechos de las personas que vivimos de alquiler es la ansiedad y la soledad".

"Hemos generado un sistema en el que hay personas, millones como Gemma, que no tienen estabilidad, no tienen seguridad y que podrían perder sus casas. Ante eso, nos juntamos, compartimos nuestras experiencias y desarrollamos herramientas que son las que nos están permitiendo quedarnos", terminó por denunciar Los Santos.

Además, transmitió un mensaje de unidad y apoyo a Gemma expresando que "vamos a forzar a tu casero a que se siente a negociar".

Lo cierto es que, a pesar de que el Gobierno de Sánchez haya anunciado un nuevo Plan Estatal de Vivienda, por el cual pretenden destinar 7.000 millones de euros a los pisos públicos; el alquiler medio de una vivienda de 80 metros en España supone unos 1.200 euros mensuales y el salario medio se situó en 2025 alrededor de los 2.531 euros brutos.

Teniendo esto en cuenta, una persona, en promedio, destina casi el 50% de sus ingresos al alquiler. Por esto, la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles.