Los economistas coinciden: “Pasar de un contrato temporal a otro indefinido aumenta la probabilidad de darse de baja”

Las claves

Las claves Generado con IA El paso de un contrato temporal a uno indefinido aumenta hasta un 30% la probabilidad de solicitar una baja por incapacidad temporal. La duración y frecuencia de las bajas por incapacidad temporal han crecido notablemente desde 2017, especialmente en patologías de mayor coste público. La cobertura económica durante las bajas se ha ampliado, llegando incluso a igualar el salario en muchos casos, especialmente en empleados públicos. Las bajas por incapacidad temporal son más frecuentes en empresas grandes, en el sector público, y entre mujeres y menores de 40 años.

La incapacidad temporal (IT) es una situación por la que el trabajador deja de ejercer sus funciones debido a una situación justificada por el médico. Es lo que popularmente se conoce como baja por enfermedad o accidente.

Conviene no confudirla con el absentismo laboral. En este caso, el empleado se ausenta del trabajo de forma no justificada o voluntaria.

Volviendo a la incapacidad temporal, consituye una de las principales prestaciones del sistema de bienestar español. De hecho, representa el segundo mayor componente del gasto de la Seguridad Social tras las pensiones. Hablamos de un desembolso de 16.500 millones de euro en 2024.

Cobertura económica

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha elaborado un estudio sobre la Incapacidad Temporal (IT). Recordemos: se trata de la prestación que garantiza la protección económica de los trabajadores cuando una enfermedad o accidente les impide, de manera transitoria, el desempeño de su trabajo.

“La incidencia de las bajas por contingencias comunes ha aumentado cerca de un 60% entre 2017 y 2024”, apuntan los economistas de Airef. Y añaden: “La duración media de los procesos se ha incrementado de forma significativa en las patologías de mayor gasto público”.

Algo que sucede en un contexto en el que el deterioro de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud (SNS). A la par, el marco normativo se ha vuelto más garantista, ampliando la protección económica durante los episodios de IT.

Así, y según los economistas de la Airef, “la mitad de los convenios sectoriales, y casi dos tercios de los convenios de empresa, incorporan elementos retributivos que elevan sustancialmente la cobertura económica durante la IT”.

Es más, “en muchos casos se llega a equiparar la prestación con el salario habitual”. En concreto, y desde 2018, “destaca la restauración del complemento retributivo del 100% para los empleados públicos en situación de IT que incrementó en un 40% la probabilidad de iniciar una baja”.

A la par, “el tránsito desde contratos temporales hacia contratos indefinidos impulsados por la reforma laboral incrementó en torno a un 30% la probabilidad de iniciar un episodio de IT”.

Perder el empleo

La periodista especializada en información económica, Pilar García de la Granja, analizó el informe de la AIref en la COPE. Y una de sus conclusiones fue que la seguridad que da un contrato indefinido puede reducir el miedo a perder el empleo.

Y eso se traduce en tener menos ‘miedos’ a la hora de pedir una baja cuando hay un problema de salud. ¿Cuál es el perfil? “No se trata del trabajador con sueldo bajo ni el directivo con salario alto, sino del empleado con salario medio y que ya estuvo de baja el año anterior”, concreto García de la Granja.

Otros datos relevante: las bajas por IT se dan más en empresas grandes, son más frecuentes en el sector público que privado, y se da más en mujeres que en hombres. Por último, es más común en menores de 40 años, y se da menos entre los trabajadores por cuenta propia.