Más que una ayuda urgente: el plan que trae dignidad y confort a los afectados por la DANA

‘Sumando Energías por Valencia’, impulsado por Fundación Naturgy, aboga por la rehabilitación energética de hogares y las sedes de entidades sociales afectadas por la DANA.

Las claves

Las claves Generado con IA El plan ‘Sumando Energías por Valencia’ de Fundación Naturgy ofrece una respuesta integral y a largo plazo para los afectados por la DANA, con cerca de un millar de iniciativas en cuatro ámbitos clave. La rehabilitación energética de 600 viviendas y pequeños negocios afectados busca devolver habitabilidad y dignidad a unas 40.000 personas, centrándose en mejorar aislamiento, sistemas eléctricos y equipamientos dañados. El programa también financia la rehabilitación de sedes de organizaciones sociales, permitiendo que recuperen y mejoren sus infraestructuras para continuar atendiendo a los colectivos más vulnerables. La Escuela de Energía refuerza la formación y sensibilización sobre eficiencia energética, ofreciendo talleres para familias damnificadas y técnicos municipales como parte de la estrategia de recuperación.

El plan ‘Sumando Energías por Valencia’, impulsado por Fundación Naturgy tras el devastador paso de la DANA, se ha consolidado como una respuesta estructural frente a las fatídicas consecuencias de la catástrofe. Y es que, además de impulsar medidas sobre el terreno durante los primeros momentos de la tragedia, su valor añadido reside en la vocación de impactar positivamente en los afectados a largo plazo.

Así, ‘Sumando Energías por Valencia’ traza una hoja de ruta integral y multidisciplinar con hasta un millar de iniciativas que comparten el objetivo de atender las necesidades de las personas damnificadas. El programa se desarrolla en cuatro ámbitos de actuación: Sumando Energías por las Personas, por la Educación, por el Empleo y por el Medio Ambiente.

En todas estas líneas subyace la voluntad de ir más allá de la reparación de los daños superficiales y enarbolar una transformación integral que devuelva la seguridad, el confort y la dignidad a quienes más lo necesitan en las zonas afectadas, con el ambicioso objetivo de beneficiar a unas 40.000 personas para las que todo cambió aquel día.

“No es un plan más de la Fundación”

Es un enfoque que, en palabras de María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, “no es un plan más de la fundación, sino una propuesta que pretende dar una solución integral a aquellas necesidades que dejó la DANA tras su paso y que ha sido construido fundamentalmente aportando toda la experiencia y el conocimiento de la fundación durante estos últimos 30 años y poniendo ese conocimiento al servicio de la comunidad”.

A la hora de poner en marcha todas estas iniciativas, la cooperación de Fundación Naturgy con las entidades del tercer sector que ya trabajaban en la zona es primordial para obtener los mejores resultados y gozar de la mayor capilaridad posible. Se trata, en definitiva, de llegar a cuantas más personas, mejor: “Hemos estado trabajando intensamente durante meses cerca de entidades sociales, que son nuestros ojos y nuestros oídos en el territorio, y de instituciones de la zona para ver las necesidades reales y poder crear esta iniciativa para que deje huella en el territorio y en las personas”, explica Coronado.

En el núcleo de esta estrategia se encuentra el eje centrado en las Personas, que aborda de manera prioritaria la precariedad habitacional agravada por la catástrofe. El objetivo principal es la rehabilitación energética de 600 viviendas de familias vulnerables y pequeños negocios hasta finales de 2026, asegurando que estos espacios vuelvan a ser habitables y eficientes.

“Un alivio muy grande”

Las intervenciones se centran en mejorar el aislamiento térmico a través del cambio de puertas y ventanas, el arreglo de humedades y la renovación de sistemas eléctricos y electrodomésticos que quedaron inutilizados por el agua. Como indica Francisco Carratalá, director de la Fundación Amigó, “este tipo de rehabilitaciones exprés que estamos realizando intentan devolver lo más importante que se perdió, junto a las infraestructuras, que es la dignidad de la persona”.

Estas intervenciones tienen un coste medio de 3.000 euros por vivienda (con un máximo de 5.000 euros), cifras que suponen un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. Enrique Peña, uno de los afectados en Paiporta cuya vivienda sufrió daños “brutales”, relata cómo, con esta ayuda, “cambió todo. De no tener nada a tener, por ejemplo, una nevera, es un alivio muy grande”.

Desde las entidades que colaboran en la ejecución, como la Fundación Dasyc, su gerente Isabel Pérez-Cea destaca que “es imprescindible contar con este tipo de ayudas que van a hacer muchísimo bien a esta zona de Valencia. Estamos felices de que Fundación Naturgy haya prestado esta ayuda y puesto en marcha este programa”. Araceli Albiol, técnica de la Fundación Nova Feina, incide en la misma línea: “La eficiencia energética no es una cuestión de lujo, sino que convierte una vivienda en digna a través de equipamientos, aislamientos y, en definitiva, mejora del bienestar de los que conviven en ella”.

Beneficio para la infraestructura social

Más allá de los hogares particulares, otra de las fortalezas del plan es que extiende su alcance a las infraestructuras de las propias organizaciones sociales que operan en el territorio, cuyos locales también sufrieron las consecuencias de las inundaciones. Fundación Naturgy ha seleccionado siete proyectos de entidades sociales para financiar la rehabilitación de sus sedes con ayudas de hasta 20.000 euros por proyecto. El propósito es permitir que las entidades recuperen sus espacios de trabajo e incluso mejoren su eficiencia energética para reducir costes y puedan destinarlos a acompañar a quienes más lo necesitan. En total, esta convocatoria impactará a casi 5.000 personas.

Entre las entidades seleccionadas destaca la Federación Valenciana de Personas con Discapacidad Intelectual (Fevadis), una institución fundada en 1979. Como apunta su directora general, Rosa Galindo, “esta iniciativa permite reforzar infraestructuras sociales clave y avanzar en la reconstrucción tras la DANA, alineando sostenibilidad y eficiencia energética. Este tipo de convocatorias facilitan que entidades sociales puedan recuperar y mejorar espacios que repercuten directamente en colectivos más vulnerables”.

Rosa Galindo Casanova, directora general de Fevadis.

Para Galindo, además, esta oportunidad es “muy útil porque está centrada en algo que a menudo queda fuera de otras ayudas: la mejora y adecuación de espacios e infraestructuras básicas”. Por eso, para Fevadis esta ayuda es el empujón definitivo para “avanzar con la adecuación del espacio formativo y acercarnos a la apertura real del centro. Para una entidad como la nuestra supone un empujón enorme: nos permite seguir creciendo, mejorar nuestros servicios y ofrecer oportunidades reales a personas con discapacidad”.

Este es solo un ejemplo del alcance de estos proyectos para retomar la actividad previa a la DANA. Junto a Fevadis, se han realizado intervenciones similares en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrent y Comarca (ARTIC), Terciarios Capuchinos Granja Escuela Luis Amigó, Fundación Movimiento Ciudadano, Campoval Rugby Club y la Fundació Nova Feina. Son entidades de ámbitos diversos que han tenido que empezar nuevamente casi desde cero y a las que Fundación Naturgy ha facilitado una nueva oportunidad.

Escuela de Energía: clave para el futuro

Otra línea clave es la Escuela de Energía, una iniciativa veterana que ha intensificado su rol en este contexto. Todas las actuaciones materiales se complementan con una apuesta por la formación y la sensibilización sobre eficiencia energética a través de talleres específicos para familias afectadas y técnicos de servicios sociales municipales.