España necesita trabajadores del campo: más de 600.000 se jubilarán a partir de 2030 y no hay relevo generacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 600.000 agricultores españoles se jubilarán a partir de 2030 y no hay relevo generacional suficiente en el sector. Solo el 9% de los trabajadores del campo en España tiene menos de 41 años, lo que agrava el problema del reemplazo. La Comisión Europea busca duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la UE antes de 2040 para frenar la falta de relevo. El Gobierno español regularizará a miles de inmigrantes para cubrir la alta demanda de mano de obra en el sector agrícola.

El aumento de la esperanza de vida, sumado a la jubilación inminente de la generación del baby boom, supone un reto para el mercado laboral español. Sobre todo porque es crucial que se produzca un relevo generacional que no está garantizado en muchos sectores profesionales tradicionales.

Uno de los más afectados es el sector primario. Según señaló recientemente en un foro sobre relevo generacional el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dos de cada tres titulares de explotaciones agrarias estarán en edad de jubilación en 2030, en un contexto en el que sólo el 9% de los trabajadores del campo español tiene menos de 41 años.

Según la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), citando datos de Eurostat, España cuenta con 945.000 titulares de explotaciones agrarias. Es decir, se atisba una realidad preocupante: 630.000 agricultores estarán en edad de jubilación en menos de 5 años.

Faltan "jóvenes y mujeres"

COAG advierte además de que a día de hoy ya se jubilan cerca de 20.000 agricultores y ganaderos al año sin que exista apenas relevo. Hay menos jóvenes que puedan trabajar y los que podrían hacerlo optan por otro tipo de profesiones alejadas del campo.

Ante este panorama, la Comisión Europea presentó en octubre la Estrategia Europea para el Relevo Generacional, cuyo objetivo es duplicar la proporción de jóvenes agricultores en la Unión Europea antes de 2040 y cortar la hemorragia de jubilaciones sin reemplazo.

No obstante, se prevé que sea una tarea difícil en un contexto económico europeo dominado por la digitalización, la inteligencia artificial y la reducción de los nacimientos, factores que chocan directamente con la capacidad del sector agrícola de disponer de suficiente mano de obra.

“Debemos lograr entre todos que haya más jóvenes y mujeres al frente de las explotaciones agrarias y en los órganos de decisión”, manifestó Planas.

Afirmación que, para que se haga realidad, haría falta un cambio de dinámica en cuanto a qué carreras profesionales eligen los jóvenes o que llegue más mano de obra extranjera que sustituya al 33% de los trabajadores del campo que superan los 65 años.

Precisamente, el Gobierno de España va a regularizar a miles de inmigrantes que vivían sin la documentación necesaria en España desde antes del 1 de enero de 2026. Uno de los objetivos es que se incorporen al mercado laboral de forma legal y que, a su vez, desempeñen profesiones en las que hay una alta demanda de empleados como ocurre en el sector primario.