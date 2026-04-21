Entra en vigor: el nuevo Plan de Vivienda destinará 7.000 millones de euros a blindar los pisos públicos

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Diego Radamés Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 destina 7.000 millones de euros, triplicando el presupuesto anterior, para blindar la vivienda pública. Las viviendas construidas con fondos públicos mantendrán su protección de forma permanente y no podrán ser descalificadas ni vendidas en el mercado libre. El plan incluye una cláusula antifraude y mecanismos objetivos para evitar adjudicaciones fraudulentas y garantizar que las viviendas lleguen a quienes realmente las necesitan. El 40% del presupuesto será para aumentar la oferta de vivienda protegida, el 30% para rehabilitación y el 30% restante para ayudas al acceso de los jóvenes, incluyendo ayudas de hasta 10.800 euros para la primera vivienda.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 dotado de una inversión de 7.000 millones de euros, triplicando el presupuesto anterior.

Así, este plan pretende que cualquier vivienda construida con fondos públicos mantenga su protección de forma permanente, prohibiendo así su descalificación y venta en el mercado libre.

Con esto, se busca consolidar el mercado inmobiliario público y, al mismo tiempo, facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes mediante ayudas y combatir la especulación.

¿Cuáles son las claves?

Uno de los principales pilares de este plan, además de blindar el parque de vivienda público, es poner fin a la especulación. Así lo expresó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señalando que "ni un céntimo se destinará a la especulación".

Con esto, se pretende destinar este bien a quien realmente lo necesite, buscando así "corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda". Añadiendo que el objetivo es "construir más vivienda, rehabilitar e incrementar entretanto para ayudar a las personas que más necesidades tienen".

En este sentido también expresó la ministra que este proyecto incluye una 'cláusula antifraude', lo que permitirá que en los registros de demandantes de vivienda no se destinen los inmuebles de forma fraudulenta a personas que no los necesiten.

Otra de las novedades de este plan es el blindaje a la Vivienda de Protección Oficial. Así, se establece que estos inmuebles mantendrán su calificación de públicas de forma permanente evitando así que puedan ser vendidas en el mercado libre tras unos años.

Así, se incluirán mecanismos "objetivos y públicos" para la adjudicación de viviendas, con el fin de evitar un reparto desigual de las mismas ni que se ofrezcan en mercados privados.

Teniendo esto en cuenta, el 40% del presupuesto se destinará a aumentar la oferta de vivienda protegida, el 30% a ayudas para la rehabilitación del parque de vivienda y el 30% restante será destinado a ayudas para que los jóvenes puedan acceder al mercado inmobiliario.

En este último punto, se recogen al menos 300.000 euros para ayudas a jóvenes para el alquiler con opción a compra de viviendas protegidas con protección permanente y prestaciones de más de 10.800 euros para jóvenes que compren o construyan su primera vivienda en zonas en riesgo demográfico.

Por otro lado, el Gobierno asumirá el 60% de la inversión, mientras que las Comunidades Autónomas deberán dedicar el 40% restante; hecho que ha sido criticado por algunos gobiernos autonómicos.

"Es un plan muy importante que creo que va a ser muy útil como solución al problema de la vivienda, no de manera tangencial sino yendo a cambios estructurales que eran muy demandados por la ciudadanía", expresó la ministra de Vivienda.

El Gobierno pretende que el plan entre en vigor una vez que salga publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Finalmente, el Plan Estatal de Vivienda está compuesto de cinco objetivos principales: impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública, rehabilitación para mejorar la accesibilidad y la eficiencia.

Además de esto, otros ejes de dicho plan son: desarrollar líneas específicas para apoyar a los jóvenes, rebajar la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones en zonas de mercado tensionado con mayor dificultad para acceder a la vivienda.