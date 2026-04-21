Aprobada por el Gobierno: ayuda de 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren vivienda en pueblos

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 con una inversión de 7.000 millones de euros. Jóvenes de hasta 35 años podrán recibir hasta 15.000 euros para comprar o construir su primera vivienda en pueblos de hasta 10.000 habitantes, ampliable a 20.000 si hay pérdida de población. El plan incluye ayudas de hasta 50.000 euros por vivienda para reformas estructurales, accesibilidad y eficiencia energética en cascos históricos. Se contemplan incentivos económicos para propietarios que cedan sus viviendas para alquiler asequible y ayudas para la rehabilitación de viviendas vacías y construcción de vivienda pública en municipios pequeños.

El Gobierno de España ha aprobado en Consejo de Ministros el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. ¿Traducido a euros? Hablamos de una inversión de 7.000 millones de euros.

De esa cantidad, el 40% irá dirigido a ampliar la oferta de vivienda disponible. ¿Cómo? A través de la promoción de nueva construcción, o a través de la adquisición de viviendas que se incorporen al parque de vivienda protegida.

Te contamos a continuación los puntos clave de dicho plan así como las diferentes ayudas que se contemplan tanto para el mundo rural, los jóvenes, el alquiler y la rehabilitación.

Ayudas para jóvenes

Poniendo el foco en los jóvenes, el plan de vivienda del Gobierno contempla ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años que compren o construyan su primera vivienda en municipios de hasta 10.000 habitantes.

Esta última se podrá ampliar a municipios de hasta 20.000 habitantes cuando estos sufran pérdida de población.

Si nos trasladamos al mundo rural, habrá ayudas para reformas estructurales de los edificios, con el fin de hacer las viviendas más accesibles y eficientes energéticamente.

Así, habrá ayudas para actuaciones estructurales, de hasta 8.000 euros por vivienda. También, ayudas de accesibilidad, en este caso, de hasta 13.000 euros por vivienda. Y ayudas para la rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda.

Aquí se tendrán en cuenta la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste.

Asimismo, se incorporan una serie de ayudas adicionales de hasta 30.000 euros para la rehabilitación de viviendas ubicadas en cascos históricos o con protección patrimonial.

De esta manera, una vivienda en un casco histórico que tenga actuaciones en su estructura, que se mejore su accesibilidad y la eficiencia energética, puede obtener una ayuda de hasta 50.000 euros por vivienda.

Otro punto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es el que hace mención a la movilización de vivienda privada para alquiler asequible.

En este apartado, los propietarios que cedan a su comunidad autónoma una propiedad para que la pongan en alquiler asequible durante 7 años, recibirán una compensación económica por esta cesión.

Además, el Gobierno invertirá hasta 12.000 euros en reformarla si es necesario, rehabilitarla o hacerla accesible al inicio del alquiler. Al finalizar, se invertirán hasta 18.000 euros para devolverla en condiciones óptimas al propietario.

También se crean unas ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías con ayudas de hasta 35.000 euros si después se pone en alquiler residencial (mínimo 5 años) a un precio asequible.

Por último, se crean ayudas de hasta 85.000 euros para construir vivienda pública en municipios de menos de 10.000 habitantes que podrán destinarse a la venta.