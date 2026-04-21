Ana, madre de 10 hijos: "A partir del quinto hijo te dan 600 euros por cada uno, que para una familia de 12 no es nada"

Las claves

Las claves Generado con IA Ana, madre de 10 hijos, relata que las ayudas económicas por familia numerosa en España son insuficientes para cubrir los gastos diarios de una familia de 12 miembros. La principal ventaja para Ana es la deducción de 2.400 euros en la declaración de la Renta y 600 euros anuales por cada hijo a partir del quinto, sumando 5.400 euros al año. Otros beneficios, como descuentos en agua, ocio y transporte, son mínimos o poco útiles según su experiencia, y no compensan los elevados costes familiares. Ana defiende la existencia de ayudas para familias numerosas como medida para combatir la baja natalidad en España, pero rechaza la idea de que vivir de estas ayudas sea rentable.

En España, la realidad de las familias numerosas sigue arrastrando una serie de mitos y simplificaciones que no siempre se ajustan a la experiencia cotidiana.

Ana, madre de diez hijos, ha decidido cuestionarlos desde dentro, apoyándose tanto en datos concretos como en su propia vivencia.

Su testimonio, que ha compartido en redes sociales, pone el foco en una realidad mucho más compleja y menos idealizada de lo que suele percibirse.

La principal ayuda que recibe llega a través de la declaración de la renta. Como explica, "la primera, y de la que realmente me beneficio, es de la deducción en la declaración de la Renta por importe de 2.400 euros al ser familia numerosa especial".

A esto se suma un complemento que se aplica a partir del quinto hijo, donde "te dan 600 euros por cada uno". En su caso, esto eleva la cifra total hasta unos 5.400 euros anuales.

Sin embargo, Ana relativiza rápidamente el impacto de esta cantidad en la economía familiar: "A muchos os parecerá mucho, pero en una familia de 12 miembros eso no es nada".

La clave, insiste, está en el número de personas a las que hay que sostener. Con diez hijos, los gastos se multiplican en alimentación, ropa, educación o transporte.

Otra de las ventajas que destaca está relacionada con la educación superior. "Cuando vayan a la universidad, la primera matrícula es gratuita al ser familia numerosa con categoría especial", explica.

Esto supone un alivio importante a largo plazo, aunque no soluciona los gastos del día a día.

Más allá de estas ayudas principales, el resto de beneficios le resultan poco significativos. Sobre el bono social eléctrico, asegura: "He llamado un montón de veces para informarme y las compañías me dicen que no merece la pena".

En cuanto a otros descuentos, como el del agua o el ocio, los considera insuficientes: "Luego hay otro descuento en el agua, pero es mínimo".

La situación se repite en otros ámbitos. "Después me hacen descuento por ir al cine, un 10% descuento en algunos", comenta, aunque reconoce que el coste total sigue siendo elevado.

También cuestiona la utilidad de los descuentos en transporte: "Me hacen un 15% de descuento en el tren, pero claro, si te paras a pensarlo, mejor me gasto un depósito en gasolina".

En definitiva, resume que "hay muchísimos descuentos, pero que realmente… tampoco es que te merezca la pena".

Ante quienes critican estas ayudas, Ana defiende su existencia con un argumento demográfico: "Se trata de animar a la gente a que tenga más hijos, porque en España hay una crisis de natalidad".

Y lanza un mensaje claro para quienes piensan que es una forma de vida: "Si pensabais que ser familia numerosa es un negocio para vivir de las ayudas, ya os voy diciendo que no".