España necesita empleados para el sector de la automoción: sueldos alrededor de los 45.000 euros anuales

Las claves

Las claves Generado con IA El sector de la automoción en España representa el 10% del PIB y sigue necesitando empleados especializados pese a la caída reciente en la producción. La demanda crece en perfiles de mecatrónica, electrónica, software, mantenimiento avanzado y automatización, siendo difíciles de cubrir estos puestos. Los sueldos medios alcanzan los 45.000 euros brutos anuales, con ingenieros de automatización y desarrollo de software entre los mejor pagados. Se buscan profesionales polivalentes capaces de adaptarse a nuevas tareas y trabajar en entornos digitalizados y robotizados.

El sector de la automoción es uno de los pilares de la economía española. De hecho, representa el 10% del PIB. En 2025, la producción sufrió un retroceso del 4,3%. Hablamos de 2,27 millones de vehículos.

Con todo, España sigue siendo el segundo productor europeo y el noveno a nivel mundial. De ahí que siga necesitando mano de obra en diferentes puestos.

“La transformación técnica del sector tiene un impacto directo en la gestión del talento. La demanda de perfiles especializados en mecatrónica, electrónica y software crece con rapidez, mientras que la oferta disponible avanza más despacio”, afirma Elena Riber, directora de Adecco Automoción.

Se buscan profesionales

Los puestos más difíciles de cubrir son los de mantenimiento, robotización o sistemas de alta tensión.Y la polivalencia operativa adquiere un valor central. Se buscan profesionales capaces de aprender nuevas tareas, rotar entre puestos y trabajar con maquinaria digitalizada”.

De cara a 2026, y según Adecco, hablamos de cuatro áreas operativas:

-Automatización de líneas: incorporación de robots colaborativos, sistemas de inspección y herramientas de control digital que requieren personal técnico más especializado.

-Plataformas de producción mixtas: líneas preparadas para fabricar versiones térmicas y electrificadas que exigen mayor capacidad de adaptación.

-Mantenimiento avanzado: intervención sobre equipos complejos donde la electrónica y la mecatrónica ya forman parte del proceso diario.

-Procesos con más software: mayor presencia de calibración, verificación y diagnóstico digital en la fabricación.

Remuneraciones

Y, si ponemos el foco en los sueldos, las remuneraciones alcanzan los 45.000 euros anuales brutos de media. Si ponemos en foco en los ingenieros de automatización, es el puesto mejor retribuido: hablamos de una horquilla de entre 25.000 euros, para los más jóvenes, hasta los 51.000 euros brutos anuales.

Cantidades muy similares a las percibidas por los ingenieros de desarrollo de software. En el caso de los jefes de ventas, su salario parte de los 25.500 euros y pueden llegar a los 45.900 euros.

Para el puesto de mecatrónico, su primer sueldo está en unos 22.000 euros para alcanzar hasta los 45.900 euros; y el jefe de taller alcanza cifras que varían entre los 23.000 hasta los 45.900 euros.

Los conductores con licencia C también son demandados. Se paga entre 20.000 y los 43.800 euros; los mecánicos reciben desde los 20.000 hasta los 42.800 euros; y los especialistas mecanizados, desde los 20.000 hasta los 41.800 euros.

Por último, los asesores comerciales ingresan de 22.000 hasta los 41,800 euros; los operarios de producción, entre 19.000 y 33.000 euros; y los operarios recambistas, entre los 18.000 hasta los 32.600 euros.