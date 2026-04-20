Los economistas coinciden: el Estado ya ha ganado 6.000 M más en impuestos en 2026 que en el mismo periodo de 2025

Las claves

Las claves Generado con IA El Estado ha recaudado 6.000 millones de euros más en impuestos en lo que va de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. La subida de la inflación, impulsada por la guerra de Irán y el encarecimiento de los carburantes, ha incrementado la recaudación fiscal pese a las medidas del Gobierno. Desde 2018, cada hogar paga 1.657 euros más al año en impuestos y cotizaciones, y se han aprobado 140 subidas fiscales adicionales. La presión fiscal en España alcanza máximos históricos, con la recaudación tributaria creciendo por encima de la actividad económica, según la AIReF.

La guerra de Irán, iniciada el 28 de febrero por los ataques de EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás, ha golpeado sin miramientos el bolsillo de los españoles.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación del mes de marzo en España ha subido hasta el 3,4% por la subida de los carburantes a raíz del bloqueo en el estrecho de Ormuz.

En este sentido, aunque el Gobierno aprobó un real decreto-ley para paliar los efectos de la guerra en los negocios y en los trabajadores españoles mediante una reducción de impuestos, la inflación sigue suponiendo un aumento importante de la recaudación vía impuestos.

"Más impuestos que en toda la historia"

"En lo que llevamos de año, el Estado ha recaudado 6.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año pasado", afirma en una entrevista en La Cope el economista José María Camarero.

De hecho, sostiene que el decreto anticrisis que sacó adelante el Ejecutivo a finales de marzo tiene un importe de 5.000 millones de euros, incluso menos de lo que se ha recaudado en el primer trimestre de 2026 a través de las tarifas.

Explica que en los últimos años en España "se han subido los impuestos a costa de la inflación. Ganas un poco más y tienes que tributar un poco más". Y concluye con una afirmación contundente: "El peso de los impuestos sobre la riqueza nacional se encuentra en el mayor porcentaje de toda la historia".

Camarero no es el único economista que ha puesto el acento en esta circunstancia. El último informe del Instituto Juan de Mairena ha revelado que desde 2018, año en el que Pedro Sánchez se aupó al poder, cada hogar paga 1.657 euros más al año, lo que se traduce en 130 euros más al mes por vivienda.

@latardecope 💵 "Solo con lo que llevamos de 2026, el Estado ya ha ganado 6.000 millones de euros" 🎙️ José María Camarero explica en La Tarde, con Pilar García Muñiz, cómo el Estado se aprovecha de la inflación para recaudar más impuestos... y ahogar más al contribuyente ♬ sonido original - La Tarde COPE

El estudio señala también que en estos últimos 8 años el Ejecutivo ha aprobado 140 subidas más de impuestos y cotizaciones, remarcando así el aumento de la presión fiscal en España.

Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) confirma que los ingresos tributarios han ganado peso en la economía española hasta el punto de que la "recaudación tributaria ha crecido más que la actividad económica".