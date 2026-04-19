Confirmado por Hacienda: la deducción de hasta 1.000 euros por gastos de guardería en la declaración de la Renta

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, y el ministro de Hacienda, Arcadi España Europa Press

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Las claves Generado con IA Hacienda confirma una deducción de hasta 1.000 euros por gastos de guardería en la declaración de la Renta. Esta deducción es un complemento a la deducción por maternidad, que puede alcanzar hasta 2.200 euros en total. Pueden beneficiarse madres trabajadoras o desempleadas con hijos menores de tres años matriculados en guarderías autorizadas. Tras una sentencia del Supremo, basta con que la guardería tenga licencia municipal, no solo acreditación educativa, para acceder a la deducción.

Cada vez son más las familias españolas que hacen malabares para cuadrar una de las etapas más caras de la crianza: los primeros años de vida de un hijo.

Entre pañales, horarios imposibles y la vuelta al trabajo, hay un gasto que se repite mes tras mes y que muchos asumen como inevitable: la guardería.

Lo que no todos saben es que parte de ese dinero puede volver a su bolsillo a través de la declaración de la Renta. Y no hablamos de poco: hasta 1.000 euros extra.

Es lo que se conoce como el "cheque guardería", un beneficio fiscal que pasa desapercibido para miles de padres y madres en España cada año.

Aunque forma parte de la deducción por maternidad, no funciona como la ayuda mensual de 100 euros que muchos ya tienen reconocida, sino como un complemento que puede marcar la diferencia cuando se hace la declaración anual.

En total, la deducción por maternidad puede alcanzar los 2.200 euros: los 1.200 euros básicos (100€/mes o en la declaración) más este incremento de hasta 1.000 euros por gastos de guardería.

El problema es que, en muchos casos, este segundo tramo no se solicita simplemente porque se desconoce.

¿Quién puede beneficiarse?

Principalmente, madres trabajadoras (por cuenta ajena o propia) o en situación de desempleo cobrando una prestación, siempre que tengan hijos menores de tres años.

En caso de que la madre fallezca o el padre o tutor tenga la guarda y custodia exclusiva, podrá solicitarla siempre que cumpla los requisitos.

Además, el menor debe estar matriculado en una guardería o centro infantil debidamente autorizado, un requisito que ha generado numerosos problemas, ya que durante años Hacienda solo aceptaba los centros con acreditación oficial de la administración educativa.

Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de 2024 dio la razón a las familias y estableció que basta con que la guardería cuente con la autorización o licencia municipal para operar legalmente.

¿Cómo funciona?

El "cheque guardería" cubre gastos como la matrícula, la cuota mensual de asistencia o incluso la alimentación, siempre que estén vinculados a meses completos de escolarización. Es decir, no se pueden fraccionar días sueltos.

En cuanto a su aplicación, la ventaja es que el proceso es prácticamente automático. Las guarderías autorizadas están obligadas a presentar en enero el Modelo 233, donde informan a la Agencia Tributaria de los pagos realizados por cada familia.

Aun así, los expertos recomiendan no confiarse. Al abrir la declaración, conviene comprobar que aparece reflejado el "incremento por gastos de guardería". Si no está incluido, puede ser señal de que el centro no ha enviado correctamente la información y conviene reclamarlo.

Un detalle que dura apenas unos segundos en la declaración puede suponer hasta 1.000 euros de diferencia en el bolsillo familiar. Y en tiempos de gasto ajustado, no es precisamente un detalle menor.