Hacienda dicta las reglas: prohibido pagar la Renta en efectivo si la deuda es igual o superior a 1.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA Hacienda prohíbe pagar la deuda de la Renta en efectivo si el importe es igual o superior a 1.000 euros para residentes fiscales en España. Para personas físicas sin domicilio fiscal en España, el límite para pagos en efectivo asciende a 10.000 euros. El incumplimiento de esta norma puede acarrear una multa del 25% sobre el importe pagado en efectivo. El 62% de las declaraciones de la campaña de la Renta salen a devolver, según datos de Hacienda.

Más de una semana después del inicio de la campaña de la Renta, muchos contribuyentes ya han presentado el borrador ante la Agencia Tributaria (AEAT) vía online, por lo que ya han descubierto si el resultado les sale a pagar o a devolver.

Aquellos desafortunados que tengan deudas con Hacienda procedentes del ejercicio fiscal de 2025 deben ser conscientes de que existen una serie de límites a la hora de realizar la devolución, en concreto sobre cómo hacerla.

El Ministerio ahora dirigido por el socialista Arcadi España aclara que los ciudadanos españoles con domicilio fiscal en el país no pueden afrontar el pago con dinero en efectivo si el importe es igual o superior a 1.000 euros, ya sean personas físicas o jurídicas.

Multas de 25% del importe

En cambio, si el contribuyente es una persona física y además acredita que su domicilio fiscal se encuentra fuera de las fronteras españolas, el límite asciende a 10.000 euros.

"El importe es de 10.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera) cuando quien pague sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en España y no actúe en calidad de persona empresaria o profesional", informa la AEAT en su página web.

De este modo, Hacienda trata de fomentar que las transacciones monetarias se realicen de forma online para controlar mejor el origen del dinero y evitar la economía sumergida.

En el caso de que se incumplan las reglas, se aplica una sanción económica que asciende al 25% del total pagado. Es decir, si la deuda es de 2.000 euros y se consigue pagar en metálico, la multa sería de 500 euros.

62% de las declaraciones salen a devolver

En este contexto, Hacienda ha hecho un análisis sobre el número de declaraciones que saldrán a pagar o a devolver en la campaña de este año. Informan de que el 62% del total de los contribuyentes recibirán una devolución, por lo que el porcentaje de personas que tienen que pagar a Hacienda y que encima están obligados a hacerlo de forma digital es bajo.

El examen fiscal anual de España arrancó el pasado 8 de abril y, según el organismo, en las primeras horas se realizaron 843.000 declaraciones, un 8,3% más con respecto al año 2025. Aun así, los españoles mayores de edad y que estén obligados a realizar la declaración tienen de margen hasta el 30 de junio de 2026.