Atom, avalada por la mítica Fluchos, pone a la venta el mejor calzado deportivo para runners y aficionados del trekking con una calidad-precio inigualable.

Las claves

Las claves Generado con IA Atom es la nueva marca de calzado deportivo que triunfa en España, ideal para corredores y senderistas. Ofrece zapatillas diseñadas tanto para running como para senderismo, con materiales innovadores que priorizan protección y comodidad. La gama incluye opciones técnicas como Terra 3 y modelos más cómodos como Terra Max, adaptándose a diferentes niveles y objetivos deportivos. Atom es una marca impulsada por Fluchos, una firma española con más de 60 años de experiencia en calzado, centrada en la innovación y el confort.

Después de meses de lluvia, frío y viento, nos estamos adentrando en el corazón de la primavera, una oportunidad perfecta para hacer deporte al aire libre y ponerse en forma de cara a este verano.

Correr siempre es la primera opción que se nos viene a la cabeza. "Voy a ir a correr todas las semanas para ponerme en forma y después podemos empezar a ir al campo o a la montaña que es más divertido y más gratificante", piensan muchos principiantes.

No obstante, sin un calzado deportivo apropiado te expones a lesiones que se inician en los pies y que pueden desarrollarse en otras partes del cuerpo como las piernas, la cadera o la espalda. Por eso, Atom está reventando el mercado de running con el mejor calzado deportivo para corredores, ya sean principiantes o competidores.

Zapatillas para alcanzar tu máximo rendimiento

El objetivo de Atom es fabricar calzado deportivo, tanto indoor como outdoor, con el que puedes alcanzar tu máximo rendimiento sin importar el nivel. El mejor producto tanto si quieres hacer media maratón en los Pirineos o si por el contrario tu plan es hacer una ruta de senderismo de cuatro horas por la Sierra de Gredos en Madrid.

Los productos de esta nueva marca española no sólo aportan protección al usuario, sino que son el mejor aliado deportivo gracias a que los materiales combinan la mejor innovación y comodidad para que el cliente sienta que el calzado es una prolongación de su pie.

También, cuenta con la ligereza, transparencia y resistencia idónea para disfrutar lo máximo posible de una sesión de entrenamiento o de un domingo en las inmediaciones de tu montaña favorita y olvidarse de los dolores típicos que surgen después de un día de senderismo.

La gama de productos, fabricados fuera de España, incluye a hombres y mujeres de todos los estilos y con todo tipo de objetivos en el mundo del running. Por un lado, Terra 3, la línea más técnica y favorita de los corredores; por otro lado, para los que buscan el confort y huyen del cronómetro y las marcas, las zapatillas Terra Max.

¿Cuál es el origen de Atom?

El abanico de opciones de Atom cubre todo tipo de calzados, por eso también tiene disponible en su web deportivas para trekking, lifestyle e incluso sandalias ahora que la temporada estival está a la vuelta de la esquina.

La compañía tiene su origen en la mítica firma española de calzado Fluchos, que es la empresa madre de Atom y que cuenta con más de 60 años de historia en los que ha puesto siempre por delante la comodidad, el diseño y la innovación. Pilares clave para que correr deje de ser un sufrimiento y se convierta en la mejor actividad deportiva para lo que resta de año.