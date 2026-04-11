Los coleccionistas coinciden: pagan hasta 3 millones de euros por este objeto de los años 60 que podrías tener en tu cajón

Las claves nuevo Generado con IA El cómic Amazing Fantasy nº 15, donde debutó Spiderman en 1962, puede alcanzar hasta 3 millones de euros en subastas internacionales. La alta demanda y rareza de los ejemplares bien conservados, especialmente con certificación CGC, disparan su valor entre coleccionistas. Otros cómics clásicos, como ediciones antiguas de Tintín, también se han vendido por decenas de miles de euros debido a su escasez y exclusividad.

Miles de coleccionistas en España van en búsqueda de un artículo que para muchos puede ser tan solo un recuerdo olvidado en una caja o trastero, pero para estos puede llegar a tener cifras millonarias.

Ciertos ejemplares del cómic Amazing Fantasy nº 15 cuya primera aparición del superhéroe Spiderman ha disparado su valor en las subastas internacionales llegándose a vender por 3 millones de euros.

Además de esto, hay otros cómics como ejemplares de Tintín que se han subastado por casi 70.000 euros por su carácter único.

'Amazing Fantasy nº 15'

Amazing Fantasy nº 15 es el cómic de 1962 donde apareció por primera vez Spiderman, creado por Stan Lee y Steve Ditko, con portada de Jack Kirby.

La historia cuenta el origen de Peter Parker, es decir, la picadura de araña radioactiva, el descubrimiento de sus poderes, su intento de usarlos para ganar dinero y la muerte de su tío Ben.

Con ello, este cómic es el punto de inicio del universo del Hombre Araña que a día de hoy sigue apareciendo en la gran pantalla con actores que buscan traer a la vida real la historia del superhéroe.

Además, el éxito inesperado de este número hizo que Marvel cancelara la cabecera analógica y relanzara el personaje con serie propia: The Amazing Spiderman.

Ejemplar de Amazing Fantasy nº 15 con calificación CGC 9.6

Así, es uno de los cómics más codiciados del mundo, detrás de hitos como Action Comics nº 1 o Detective Comics nº 27 en cuanto a primeras apariciones se refiere.

Tanto es así, que una copia en estado casi perfecto (CGC 9.6) superó los 3,6 millones de dólares en subasta, lo que se traduce en 3 millones de euros. Ejemplares con muy alta calidad (CGC 9.4) alcanzó unos 795.000 dólares, alrededor de 700.000 euros.

Un cómic con certificado CGC es aquel que ha sido evaluado y encapsulado por la empresa Certified Guaranty Company (CGC), una firma estadounidense especializada en graduar y autenticar cómics y otros coleccionables.

Este tipo de certificación permite que el cómic sea más fácil de vender porque los compradores suelen fiarse del estado y autenticidad del mismo.

Las aventuras de Tintín

Otros coleccionables con gran valor son, por ejemplo, ediciones antiguas de Tintín, como una edición en color de 1943 de 'La isla negra' de la que solo se conservan tres ejemplares y uno de los subastados alcanzó los 68.500 euros.

También, el ejemplar de 'Tintín en el Congo' publicado en 1931 es una de las primeras aventuras del personaje y se vendió en subasta por 39.000 euros, al ser uno de los pocos ejemplares conocidos.