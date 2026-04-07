Vivir en Toledo y trabajar en Madrid: ahorrar más de 1.000 euros en alquiler es posible a cambio de 1 hora de tren al día

Las claves nuevo Generado con IA Vivir en Toledo y trabajar en Madrid permite ahorrar más de 1.000 euros mensuales en alquiler, a cambio de viajar una hora diaria en tren. El alquiler medio en Toledo puede rondar los 750 euros por un piso grande, mientras que en Madrid superaría los 2.000 euros por una vivienda similar. Con descuentos en el abono de Renfe, el gasto mensual en transporte entre Toledo y Madrid puede ser de solo 120 euros. El 31,2% de los trenes entre Toledo y Madrid registran retrasos, con una demora media de 6,2 minutos, aunque muchos viajeros consideran que sigue compensando frente al alto coste del alquiler en la capital.

El precio de la vivienda sigue creciendo en toda España, sobre todo en las capitales con más población del país, como Madrid o Barcelona. Según el último informe de Tinsa by Accumin, ha aumentado un 14,3% durante el primer trimestre a nivel nacional y, en vivienda nueva, un 19,2% en la Comunidad de Madrid.

En este contexto, muchos españoles que trabajan en la capital optan por vivir en otra provincia para pagar un precio más asequible por su inmueble y, en cambio, viajar en transporte público a la ciudad más poblada dentro de las fronteras españolas.

El caso de Toledo es un ejemplo perfecto porque está muy cerca de la capital y además los trayectos en tren hacia Madrid son muy cortos. En concreto, 34 minutos de viaje en el tren de alta velocidad regional Avant y un total de 73 kilómetros de distancia.

¿Cuánto cuesta un alquiler en Madrid?

Allí vive Gerardo, que dedica poco más de una hora de viaje al día para trasladarse a su trabajo en Madrid porque en su ciudad manchega sólo gasta 750 euros de alquiler al mes, ha revelado en una entrevista en el programa La tarde de Cope.

"Mi piso en Toledo tiene tres habitaciones, dos baños... Es grande. Está justo delante de la estación de tren. En Madrid serían 2.000 euros o 2.500 euros más", señala el toledano.

De hecho, el precio medio del alquiler en Madrid, según Idealista, ha aumentado un 9,4% frente a marzo de 2025 hasta situarse en 23,2 euros el metro cuadrado.

Además, cuenta con un descuento que facilita Renfe que reduce a la mitad el precio de su abono mensual para trasladarse a su empleo. Por eso, a final de mes, ahorra más de 1.000 euros únicamente porque ha rechazado trasladarse a la vorágine de la capital para huir de unos precios cada vez más desorbitados.

@latardecope 🏠 "Vivo en Toledo en un piso de tres habitaciones por unos 750 euros al mes, eso en Madrid es absolutamente impensable" 🎙️ Gerardo Valenzuela vive en Toledo y trabaja en Madrid, y explica a Pilar García Muñiz en La Tarde si le sale rentable o no coger todos los días un tren entre ciudades para ir a trabajar ♬ sonido original - La Tarde COPE

Cuenta que "en transporte, con las bonificaciones del 50% y el Pase Vía, cada mes me gasto 120 euros aproximadamente. Sin descuento, son 240 euros. También le tengo que sumar la gasolina de la moto".

Por lo tanto, las cuentas son claras. Gerardo gasta menos de 1.000 euros al mes en vivienda y transporte, mientras que en Madrid, sólo en alquiler, el coste se duplicaría.

Retrasos en los trenes

Uno de los inconvenientes del protagonista tiene que ver con las averías y retrasos puntuales de los trenes. Cuando ocurren, Gerardo se queda fuera de juego y tiene que buscar alternativas para llegar a tiempo a su trabajo, pero sigue valiendo la pena correr este riesgo antes de hacer un desembolso ingente por vivir en pisos que no son "medianamente dignos para vivir".

Según los datos del propio ministerio de Transportes, entre el 1 de enero y el 2 de septiembre de 2025, el 31,2% de los trenes Renfe llegó con retraso, mientras que la demora media fue de 6,2 minutos.