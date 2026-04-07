El Gobierno abre el plazo para solicitar las becas de bachillerato, FP y universidad: novedades y requisitos

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno abre el plazo para solicitar las becas de bachillerato, FP, enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas y universidad para el curso 2026-2027 hasta el 18 de mayo. Se introduce la posibilidad de percibir parte de la beca de renta y residencia para universitarios y estudiantes de enseñanzas artísticas con matrículas parciales de 48 a 59 créditos. Los estudiantes con discapacidad de entre el 25% y 64% tendrán adaptados los requisitos para obtener beca, considerándose matrícula completa con 45 créditos. Se duplica la ayuda por desplazamiento para alumnos de Ceuta y Melilla que estudian en la Península, y se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%.

Aunque todavía queda un tercio para finalizar el curso 2025-2026, el Gobierno de España ha abierto la convocatoria general de becas para el curso 2026-2027. Las mismas se podrán solicitar hasta el próximo 18 de mayo.

Los interesados deberán hacerlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

A continuación, te mostramos cuáles son las novedades de esta nueva convocatoria para los alumnos de bachillerato, Formación Profesional (FP), enseñanzas artísticas, deportivas, de idiomas o estudios universitarios, entre otros.

Novedades

Los estudiantes deben saber que deben cumplimentar una serie de datos provisionales que, más adelante, podrán modificar. Importante que lo hagan en el plazo estipulado (recordemos, hasta el 18 de mayo).

Deberán hacerlo aunque no sepan todavía cuáles son las notas que obtendrán en el curso, lo que van a estudiar el próximo curso, o si van a continuar o no con su formación.

Hecha esta salvedad, y poniendo el foco en las novedades, una de ellas es que los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos, podrán percibir, si cumplen los demás requisitos, parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas). Hablamos de unos 20.000 estudiantes.

Otra novedad tiene como protagonistas a los alumnos con discapacidad. Así, cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25 y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca.

En concreto, se les considerará matrícula completa a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60).

Esta nueva convocatoria incorpora además una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la Península para estudiar: se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 a 888 euros, equiparándola a la existente para el alumnado insular.

Además, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10%, ya que en los últimos 15 años no se habían modificado.

En el caso de los estudiantes con domicilio familiar en Cataluña deberán solicitar la beca general en las correspondientes convocatorias (para universitarios y no universitarios) que ha hecho públicas la Generalitat de Cataluña con iguales plazos de solicitud.

El presupuesto para este año será de 2.559 millones de euros. Se trata del noveno incremento consecutivo de la partida destinada por el Gobierno a becas y ayudas al estudio, que ha aumentado un 83% desde 2018 (cuando se invirtió 1.399 millones).