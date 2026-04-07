España cambia de estrategia: refuerza las exportaciones a México y consolida su relación comercial con América Latina

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de Asturias, Adrián Barbón EFE

Las claves nuevo Generado con IA Asturias refuerza su estrategia comercial situando a México como centro de su expansión en América Latina. El presidente Adrián Barbón liderará una misión empresarial a México para consolidar la presencia asturiana y abrir nuevas oportunidades. La delegación buscará alianzas, inversiones y transferencias tecnológicas, destacando la innovación y diversidad del tejido empresarial asturiano. En 2025, el comercio bilateral entre España y México superó los 7.800 millones de dólares, con maquinaria y vehículos como principales productos exportados.

Asturias da un paso firme hacia América Latina y sitúa a México en el centro de su estrategia comercial.

En plena búsqueda de nuevos mercados, el Principado quiere consolidar su presencia empresarial y abrir nuevas oportunidades en el país azteca.

El presidente del Gobierno de Asturias, Adrián Barbón, liderará este mes una misión empresarial a México, acompañado por una amplia delegación institucional y empresarial organizada por Asturex.

La visita arrancará el lunes 20 de abril en Ciudad de México y tiene como principal objetivo reforzar la presencia de compañías asturianas en uno de los mercados con mayor proyección de América Latina.

Junto a Barbón viajará el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y la agenda incluye encuentros con empresas mexicanas, cámaras de comercio, instituciones públicas y socios estratégicos del país.

Durante las reuniones se explorarán oportunidades de inversión, posibles alianzas y proyectos de transferencia tecnológica para fortalecer la cooperación empresarial entre ambos territorios.

La misión también busca proyectar la imagen de Asturias como una comunidad moderna e innovadora, con capacidades industriales avanzadas, ejemplos de industria 4.0, iniciativas de sostenibilidad y talento especializado.

Un elemento clave será la comunidad empresarial asturiana ya establecida en México, considerada un puente natural para futuras colaboraciones económicas. Esta red de contactos facilitará nuevas operaciones comerciales en sectores donde la industria asturiana ha encontrado nichos de actividad.

La delegación refleja la diversidad del tejido productivo asturiano, con la Federación Asturiana de Empresarios, cámaras de comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, representantes de los puertos y empresas de ingeniería, química, digital, alimentación, construcción naval y servicios avanzados.

Con esta misión, Asturias refuerza su proyección internacional y consolida su presencia en uno de los mercados más prometedores de América Latina, en sintonía con la estrategia comercial de España hacia la región.

A nivel bilateral, España y México mantienen un comercio sólido y relevante. En 2025, México importó desde España mercancías por un valor cercano a 6.400 millones de dólares, destacando productos como maquinaria, vehículos y farmacéuticos, según estadísticas de comercio internacional de Naciones Unidas (UN COMTRADE).

Por su parte, las exportaciones mexicanas hacia España alcanzaron unos 1.440 millones de dólares ese mismo año, principalmente maquinaria y equipos eléctricos.