Entra en vigor en la UE: una bolsa de empleo para contratar inmigrantes en países con escasez de mano de obra

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en Australia. Lukas Coch Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La UE lanza una plataforma digital para facilitar la contratación de inmigrantes en sectores con escasez de mano de obra. El sistema permitirá a empresas de la UE publicar vacantes y a migrantes postularse desde sus países de origen. La plataforma será gratuita para empleadores y trabajadores, y estará plenamente operativa en 2027. Los sectores más afectados por la falta de mano de obra incluyen construcción, sanidad, industria, TIC y hostelería.

La Unión Europea (UE) ha puesto en marcha la creación de una plataforma digital que sirva como 'bolsa de vacantes' para facilitar la contratación de migrantes antes de que lleguen a los países miembros.

De esta manera, se busca atraer talento a los sectores y profesiones más demandantes para, con ello, cubrir problemas de escasez de mano de obra.

Así, tras el visto bueno de los Veintisiete, se ha dado luz verde al proyecto y se espera que esté totalmente desarrollada esta plataforma en el 2027.

¿En qué consiste?

Esta será una plataforma digital europea que funcionará como una interfaz de emparejamiento entre empresas de la UE con vacantes y personas migrantes que buscan trabajo desde sus países de origen.

La idea de esto será atraer talento a aquellos sectores con falta de mano de obra y facilitar así la contratación antes de la llegada al territorio europeo.

El acuerdo para crear esta 'bolsa de empleo' y donde se establecieron las claves de la misma, tuvo lugar el pasado noviembre.

Así, la Comisión Europea será la encargada de desarrollar esta herramienta y deben asegurarse de que esté "plenamente operativa" para el año que viene.

Los Estados miembros pueden participar voluntariamente y las respectivas autoridades podrán agilizar los trámites para la entrada en el país de candidatos que consigan trabajo a través de esta plataforma.

Las ofertas publicadas deberán corresponder a una lista de ocupaciones con escasez de mano de obra en la UE.

Con esto, los Estados pueden hacer ajustes en esa lista a nivel nacional o regional para adaptarla a sus necesidades y reforzar la competitividad.

El proceso será gratuito tanto para las personas que buscan empleo como para los empleadores. Asimismo, podrán participar empleadores, EETT y otros intermediarios del mercado laboral con la condición de que estén legalmente establecidos en la UE cumpliendo la normativa nacional y europea aplicable.

Por su parte, los Estados deberán garantizar una contratación justa, condiciones de trabajo adecuadas y no discriminatorias, así como protección frente a abusos o trata.

El incumplimiento de estas condiciones podría suponer una suspensión o expulsión del empleador o intermediario de la plataforma.

¿Dónde falta mano de obra?

La falta de mano de obra se concentra principalmente en los sectores de construcción, transporte, sanidad y cuidados, industria, TIC y algunos perfiles de hostelería y servicios.

Lo cierto es que la UE se enfrenta a esta escasez por una combinación de envejecimiento demográfico, desajuste de cualificaciones, malas condiciones en algunos sectores y cambios ligados a la transición verde y digital.

En España, esta falta de trabajadores, principalmente en sectores como la construcción, industria y hostelería; es consecuencia de un importante envejecimiento de la población.

Por esto, en un contexto de paro en varios países y una población envejecida Europa ha decidido tomar las riendas de la situación y garantizar el empleo en sus países miembros.