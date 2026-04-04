Es oficial: Hacienda sube los impuestos sobre tus depósitos con un IRPF de hasta el 30% sobre los intereses en la Renta

El ministro de Hacienda, Arcadi España, durante el acto de traspaso de cartera. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda eleva el tipo máximo del IRPF sobre los rendimientos del ahorro al 30%, frente al 28% anterior, a partir de la Renta 2025. La medida afecta a intereses de depósitos, fondos, dividendos y otras ganancias del ahorro, no al dinero que permanece sin generar intereses. Se establecen cinco tramos de tributación progresiva, desde el 19% para los primeros 6.000 euros hasta el 30% para rendimientos superiores a 300.000 euros. El cambio impactará especialmente a quienes obtienen altos rendimientos financieros, aunque la mayoría de los españoles ahorra mediante depósitos o cuentas bancarias.

Hacienda ha confirmado un cambio importante en la tributación de los rendimientos financieros que entrará en vigor con la Renta 2025, que se presentará en 2026.

A partir de entonces, los intereses de depósitos, fondos, dividendos y otras ganancias del ahorro estarán sujetos a tramos de IRPF que suben el tipo máximo al 30%, frente al 28% vigente en la declaración anterior.

Esta nueva medida afecta directamente a quienes reciben grandes ingresos por esta actividad, aunque no al dinero que permanece inmóvil en la cuenta bancaria sin generar intereses.

Cómo cambia la tributación

La reforma introduce cinco tramos de tributación específicamente diseñados para los rendimientos del ahorro.

Estos tramos se aplican de manera progresiva, según la cantidad generada:

Hasta 6.000 euros: 19%

De 6.000 a 50.000 euros: 21%

De 50.000 a 200.000 euros: 23%

De 200.000 a 300.000 euros: 27%

Más de 300.000 euros: 30%

Con estos nuevos tramos, los ahorradores que antes pagaban un 28% sobre sus mayores ganancias pasarán a un tipo superior.

Esto supone un incremento notable en la factura fiscal para quienes tengan depósitos o inversiones con rendimientos elevados.

Qué debes tener en cuenta

Es importante subrayar que no se grava el capital en sí, sino los intereses o ganancias generadas.

Por ejemplo, si mantienes 20.000 euros en una cuenta bancaria que no produce intereses, no tendrás que pagar nada.

En cambio, si esos 20.000 euros generan 500 euros de intereses al año, esos 500 euros formarán parte de la base del ahorro del IRPF y se gravarán según los tramos indicados.

Esta medida se aplica de manera automática: los bancos y entidades financieras seguirán practicando retenciones sobre los intereses, pero al hacer la declaración de la Renta, el contribuyente deberá comprobar que se aplican correctamente los nuevos tipos.

Según datos de Inverco, el 87% de los hogares españoles ahorra mediante depósitos o cuentas bancarias, y más de la mitad invierte en fondos u otros productos financieros.

Esto evidencia que la subida del IRPF hasta el 30% sobre los rendimientos del ahorro afectará a un sector de la población, por pequeño que sea.

La campaña de la Renta 2025, que será la primera en aplicar estos cambios, comenzará el 8 de abril de 2026 y se prolongará hasta el 30 de junio de 2026, según el calendario oficial de la Agencia Tributaria.