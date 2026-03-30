Es oficial: ordenan la retirada inmediata de un conocido embutido en España por presencia de Salmonella

La AESAN recomienda a todos los españoles estar atentos frente a la alerta.

Las claves nuevo Generado con IA La AESAN ha ordenado la retirada inmediata de la longaniza payés loncheada de la marca Boadas 1880 por presencia de Salmonella. El producto afectado corresponde a los lotes 329, 330, 331, 345, 346 y 347, con fechas de caducidad entre marzo y abril de 2026. La distribución inicial de este embutido incluye Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, aunque no se descarta la llegada a otras comunidades. Se recomienda no consumir el producto y acudir al médico en caso de síntomas de salmonelosis como diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza tras su ingesta.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) comunicó a través de una nota de prensa una alerta sanitaria a todos los españoles por un embutido.

La agencia, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; recalcó que aquellos españoles que hayan comprado este producto deben abstenerse de consumirlo.

Así, todos aquellos establecimientos que vendan longaniza payés loncheada de la marca Boadas 1880, distribuida en envases de 80 gramos; deben retirarlos de sus neveras por la presencia de Salmonella.

Datos del producto

En la nota de prensa la AESAN comunicó que recibió la alerta a través del "Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI)" y que acto seguido trasladó a las autoridades toda la información sobre la situación.

Según los datos del producto proporcionados por la agencia, los productos afectados forman parte de los siguientes lotes: Lote 329 con fecha de caducidad 30 de marzo de 2026, lote 330 y 331 con fecha de caducidad 31 de marzo de 2026, lote 345, 346 y 347 con fecha de caducidad 11 de abril.

Por otro lado, el producto infectado es la longaniza payés selección de la marca Boadas 1880 que viene loncheado en un envase de plástico con un peso de 80 gramos.

La AESAN especificó que "la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia".

Longaniza de Payés Selección de la marca Boadas 1880. Adjuntada en la nota de prensa de la AESAN.

No obstante, advirtió que "no es descartable que puedan existir retribuciones a otras comunidades autónomas". Con lo cual, recomendó a los españoles estar atentos y a los establecimientos de las comunidades afectadas retirar inmediatamente el producto.

Además, añadió que "se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos".

"En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis, principalmente diarrea o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se recomienda acudir a un centro de salud", expresó la AESAN.

Los síntomas de la Salmonella o salmonelosis suelen aparecer alrededor de 6 o 72 horas después de la exposición y duran de dos a siete días.

¿Qué otras alertas hay?

La AESAN en la sección de 'Red de Alerta Alimentaria' recopila todo este tipo de avisos a la población sobre alimentos procedentes de dentro o fuera de España que pueden contener sustancias dañinas.

En febrero alertaron sobre "la posible presencia de cuerpos extraños (astillas de madera) en quedo rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz, del lote 2426026 y con fecha de caducidad 5 de abril del 2026".

Dicha alerta afectó sobre todo a la Comunidad Foral de Navarra, Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Galicia.