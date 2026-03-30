Los expertos de la OCU coinciden: los huevos son un 24% más caros y no cumplen las condiciones que prometen

La organización de consumidores recalcó que ya no cumplen las condiciones que anuncian. IStock

Las claves nuevo Generado con IA La OCU denuncia que los huevos camperos y ecológicos no cumplen las condiciones de cría al aire libre pese a su etiquetado. A raíz del confinamiento por gripe aviar, estos huevos han perdido el valor añadido que justifica su sobreprecio, pero siguen costando entre un 17% y un 24% más. La OCU pide que se modifique la normativa para garantizar una información veraz al consumidor y que se rebaje el IVA de los alimentos básicos del 4% al 0%. La organización advierte que la cesta de la compra se ha encarecido un 1,53% en los últimos 10 días y que los alimentos acumulan una subida del 36% en tres años.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) lanzó una nota de prensa advirtiendo sobre los huevos "camperos" o "ecológicos", explicando que no cumplen realmente las condiciones de cría al aire libre.

El problema señalado por la OCU es que estos huevos que son anunciados como de gallinas criadas al aire libre mantienen un etiquetado y un sobreprecio que no corresponde.

Esto es porque desde el confinamiento de la gripe aviar ordenado por el Ministerio de Agricultura en noviembre, este producto ha dejado de cumplir las condiciones que anuncia en su etiquetado, según "ha comprobado la OCU en ocho marcas a la venta de supermercados".

Además de esto la organización expuso que "el consumidor está pagando un sobreprecio de entre el 17% y el 24% por unos huevos cuyo valor añadido (el acceso al aire libre de las gallinas ponedoras) ha desaparecido".

De esta manera, una docena de huevos M tiene un precio aproximado de tres euros, mientras que el de los camperos ronda los 3,77 euros.

Además, recalcó que aunque el Reglamento Delegado (UE) 2023/2465 y el Reglamento (UE) 2018/848 permiten que el etiquetado se mantenga sin editar y sin informar a los consumidores, incluso en situaciones como esta, la OCU "considera que va en contra del derecho a una información veraz".

Esto, sobre todo, teniendo en cuenta que hay un sobrecoste por dichas condiciones, con lo cual modificar el etiquetado cobra especial importancia.

"La situación plantea un serio interrogante sobre la equidad en la fijación de precios y refuerza la idea de que el consumidor está pagando por una característica que ha dejado de existir", señaló la organización de consumidores.

De esta manera, la OCU aprovechó para pedir a las autoridades que actúen al respecto, recalcando la necesidad de que estas revisen y modifiquen la norma obligando a informar de estos cambios y garantizando al consumidor una información clara y veraz.

Rebaja del IVA en alimentos

La Organización de Consumidores y Usuarios también aprovechó para recordar al Gobierno la necesidad de una rebaja en el IVA de los alimentos básicos del 4% al 0%, siguiendo la línea de la reducción del 21% al 10% aplicada a carburantes y energía.

Asimismo, en otro comunicado del 20 de marzo, hicieron énfasis en que en los "últimos 10 días" la cesta de la compra se ha encarecido un 1,53%.

Dicha subida, según lo expuesto por los expertos en consumo, afecta sobre todo a las frutas y verduras que "cuestan hoy un 5,78% más". La OCU recuerda que los alimentos acumulan subidas cercanas al 36% en los últimos tres años.

Entre estos alimentos que deberían ver una rebaja, la organización de consumidores pidió incluir la carne y el pescado que, según el último Estudio de Solvencia Familiar de OCU, suponen una "partida difícil o muy difícil de afrontar para un 40% de las familias".