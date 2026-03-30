Ha entrado en vigor: el Gobierno confirma que los padres podrán pedir 2 semanas extra de baja hasta que el niño cumpla 8 años

Las claves nuevo Generado con IA Los padres podrán solicitar dos semanas extra de permiso por nacimiento y cuidado de menor hasta que el niño cumpla 8 años, de forma flexible. Cada progenitor tiene derecho a un permiso individual e intransferible que en 2026 alcanza las 19 semanas retribuidas. En familias monoparentales, el permiso adicional se amplía a cuatro semanas, también con disfrute flexible. La prestación es pagada por la Seguridad Social, equivale al 100% de la base reguladora y está exenta de IRPF.

El Gobierno ha confirmado que, a partir del pasado 1 de enero de 2026, los progenitores pueden solicitar dos semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de menor, que podrán disfrutar de forma flexible hasta que el hijo cumpla ocho años.

La medida busca reforzar la conciliación familiar y laboral, ampliando la protección de padres y madres más allá del período inmediatamente posterior al nacimiento.

Cada progenitor tiene derecho a un permiso individual e intransferible que, en 2026, alcanza las 19 semanas retribuidas.

Las primeras semanas tras el nacimiento o adopción son de disfrute obligatorio e ininterrumpido, manteniendo la lógica del sistema anterior, en el que seis de las 16 semanas iniciales eran obligatorias.

El resto del permiso puede disfrutarse de manera flexible, a jornada completa o parcial, fraccionado dentro de los límites que establezcan la empresa y la Seguridad Social.

Las dos semanas adicionales que entran en vigor este año podrán solicitarse en cualquier momento hasta que el menor cumpla ocho años, sin necesidad de cogerlas justo tras el nacimiento.

En el caso de familias monoparentales, este derecho se amplía a cuatro semanas, que también podrán disfrutarse de manera flexible.

Además, estas semanas adicionales se aplican retroactivamente a los hijos nacidos a partir del 2 de agosto de 2024.

El permiso está regulado en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores y en el capítulo VI del título II de la Ley General de la Seguridad Social.

Para poder acceder a él, el progenitor debe estar afiliado y en alta en la Seguridad Social, ya sea en régimen general o como autónomo, y cumplir un mínimo de cotización, que depende de la edad y de los períodos cotizados recientes o a lo largo de la vida laboral.

Cabe mencionar que para menores de 21 años no se exige un tiempo mínimo de cotización.

La prestación económica corre a cargo de la Seguridad Social, no de la empresa, y equivale al 100% de la base reguladora, generalmente la cotización del mes anterior al período previo al inicio del descanso.

El importe está exento de IRPF, por lo que los beneficiarios perciben el total de la prestación sin retenciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se estima que alrededor de 365.000 progenitores son potencialmente beneficiarios de las dos semanas adicionales que han entrado en vigor este año.

La solicitud se puede realizar de manera online, a través del portal de prestaciones de la Seguridad Social y permite tramitar los períodos sin necesidad de desplazarse.

El beneficiario debe avisar a su empresa con al menos 15 días de antelación, que emitirá el certificado correspondiente. Sin embargo, también es posible que un representante autorizado realice el trámite en nombre del progenitor.

Con esta ampliación, el Gobierno refuerza la corresponsabilidad de ambos progenitores y ofrece mayor flexibilidad para atender las necesidades de los menores, consolidando un modelo de conciliación que se adapta a las circunstancias familiares.