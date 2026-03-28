Rufián recomienda a los inquilinos mandar un burofax al casero para prorrogar el alquiler: no todos pueden

Te contamos de la mano del abogado Carlos García qué inquilinos pueden acogerse a esta medida y cuáles no. Más información:

Las claves nuevo Generado con IA Gabriel Rufián recomienda a los inquilinos enviar un burofax a su casero para solicitar la prórroga extraordinaria del alquiler. El real decreto-ley aprobado permite pedir una prórroga de hasta dos años con una subida máxima del 2% anual en la renta. Solo pueden solicitarla los inquilinos con contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos y vigentes al entrar en vigor el decreto. La prórroga debe pedirse antes del 29 de abril y no todos los arrendadores están obligados a aceptarla si existen causas legales para oponerse.

La llamada de Gabriel Rufián a los inquilinos de que “manden un burofax al casero” para pedir la prórroga del alquiler tiene sus luces y sus sombras. Y todo gracias al real decreto-ley aprobado en Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo.

Recordemos que la medida afecta a más de 600.000 contratos de alquiler. Dicho de otra manera, a 1,5 millones de personas. Pero este real decreto-ley puede tener los días contados porque debe ser aprobado por el Congreso de los Diputados.

¿Fecha límite? Antes del próximo 29 de abril. Y, vistos los antecedentes, podría no ser ratificado. De ahí la llamada de Gabriel Rufián a los inquilinos a aprovecharse de la situación “antes de que decaiga el decreto”.

Inquilinos afectados

El real decreto-ley ya está en vigor. ¿Y qué dice para los inquilinos? “Permite pedir una prórroga extraordinaria de hasta dos años”, afirma el abogado Carlos García en la red social LinkedIn.

Una prórroga que, además, se vería acompañada por una actualización anual de la renta limitada al 2%.

¿Pueden pedirla todos los inquilinos? No. Solo podrán hacerlo aquellos cuyo contrato de vivienda habitual esté “sometido a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Por lo tanto, no temporada, no habitación, no uso distinto”, matiza el abogado.

También podrán solicitarlo aquellos inquilinos cuyo contrato “ya estaba vigente cuando entró en vigor el decreto y el plazo, incluidas las prórrogas legales, termina antes del 31 de diciembre de 2027”.

Es decir, y tal y como subraya Carlos García, “si tu situación no encaja aquí, el ‘manda un burofax’ no te da derecho a la prórroga. En cambio, puede darte un conflicto”.

Otro punto relevante: la prórroga extraordinaria no nace sola. Hay que pedirla de forma expresa y fehaciente (burofax, carta certificada, medio equivalente).

“Porque si el inquilino pide la prórroga mientras el decreto está vigente y cumple requisitos, puede defender que su derecho nació al amparo de una norma válida en ese momento", indica el abogado.

Y añade: “Si espera a la votación y el decreto no se convalida, la norma desaparece para el futuro y ya no podrá pedir esa prórroga. Hasta aquí, la idea de “no esperes a ver qué pasa en el Congreso” tiene sentido”.

¿Dónde está el problema? “En convertirlo en consigna universal. Porque no todos los inquilinos están dentro del decreto y el arrendador no está obligado a aceptar siempre. Puede oponerse si hay causas legales (necesidad de la vivienda comunicada conforme a la LAU, nuevo contrato ya firmado, acuerdo distinto, etc.), y seguirá habiendo margen para el litigio en casos límite”.

Por lo tanto, si eres inquilino, conviene que revises si tu contrato está dentro de las condiciones antes expuestas y comprobar si termina antes del 31 de diciembre de 2027. Entonces, sí tiene sentido mandar el burofax.