Confirmado por Hacienda: rebaja automática de 2.000€ en la Renta 2026 para quienes tengan ingresos del trabajo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados Eduardo Parra Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Hacienda aplicará una rebaja automática de 2.000 euros en la Renta 2026 para quienes hayan trabajado en 2025, reduciendo la base imponible. La reducción es general y se aplica de forma automática, pero puede llegar hasta los 9.750 euros en casos de movilidad geográfica o discapacidad reconocida. La deducción aparece en el borrador bajo 'Otros gastos deducibles', aunque los incrementos por movilidad o discapacidad deben aplicarse manualmente. Revisar el borrador antes de confirmarlo es clave, ya que no hacerlo puede suponer la pérdida de hasta 300 euros o más en deducciones.

A aquellos contribuyentes que hayan trabajado en el año 2025, aunque solo haya sido unos meses, Hacienda les reconoce una rebaja de 2.000 euros sobre los ingresos del trabajo a la hora de hacer la declaración de la Renta 2026.

La reducción funciona como si esos 2.000 euros no existieran a efectos fiscales, es decir, que se pagan impuestos por una base más baja.

Ahora bien, muchos contribuyentes no saben de la existencia de esta reducción porque viene escondida en el borrador de la declaración de la Renta, pero podría suponer un ahorro importante para el trabajador.

¿Qué es esta deducción?

La fecha de la declaración de la Renta está cada vez más cerca y, por ello, los contribuyentes deben recordar que este trámite es mediante el cual los ciudadanos españoles comunican a Hacienda todos sus ingresos y datos fiscales del año anterior y, dependiendo del caso, sale a pagar o a devolver.

Así, una de las desconocidas deducciones de la declaración de la Renta es la de ingresos del trabajo. El artículo 19.2 f) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) establece una reducción anual de 2.000 euros en los rendimientos netos para todos los trabajadores sin justificación.

Esta reducción se resta del rendimiento íntegro para calcular el neto. Por ejemplo, un trabajador que cobre 20.000 euros brutos, Hacienda los calcula como si fuesen 18.000 antes del resto de deducciones.

Lo cierto es que el impacto que haga esto en el bolsillo del contribuyente dependerá del tramo del IRPF en que se encuentre. Pero, en general, el ahorro medio puede ser entre 400 y 900 euros en la cuota final.

¿Pueden ser más de 2.000 euros?

Los 2.000 euros son la cuantía mínima y general, con lo cual dependiendo de las características de empleo del contribuyente, es posible llegar hasta los 9.750 euros.

En los casos de aquellos trabajadores que en 2025 estaban inscritos como demandantes de empleo y aceptaron un trabajo en otro municipio y debieron mudarse, estos empleados pueden sumar a los 2.000 euros más, es decir, 4.000 euros, aplicables el año del traslado y el siguiente.

Por otro lado, los trabajadores activos con discapacidad reconocida igual o superior al 33% pueden incrementar la reducción en hasta 3.500 euros anuales sobre la cuantía general.

De esta manera, aquellos empleados con discapacidad mayor o igual al 65%, necesidad de tercera persona o movilidad reducida pueden incrementar la reducción hasta 7.750 euros adicionales, es decir, puede llegar hasta los 9.750 euros.

¿Cómo conseguir la deducción?

Esta reducción figura en la sección de rendimientos del trabajo dentro del epígrafe 'Otros gastos deducibles' y los 2.000 euros generales suelen aparecer precalculados.

En el caso de los incrementos por movilidad geográfica o discapacidad, debe aplicarse manualmente, ya que la casilla no viene marcada por defecto.

Por último se recomienda no aceptar el borrador sin revisar, en vista de que, según recordó el Consejo de Gestores Administrativos, puede suponer perder de media unos 300 euros y en el caso de movilidad y discapacidad la cifra puede ser mayor.