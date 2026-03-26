Confirmado por la Seguridad Social: jubilación anticipada a los 56 para los empleados que tengan estas 11 enfermedades

Las claves nuevo Generado con IA La Seguridad Social permite la jubilación anticipada a los 56 años para empleados con 11 enfermedades específicas y una discapacidad igual o superior al 45%. La medida, aprobada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, beneficiará a unas 50.000 personas en España. Entre las nuevas enfermedades incluidas están párkinson, espina bífida, enfermedad de Huntington y lesión medular, entre otras. Para acceder a esta jubilación anticipada es necesario estar de alta laboral, haber cotizado al menos 15 años y haber convivido con la discapacidad un mínimo de 5 años.

Los trabajadores que entran en la recta final de su carrera laboral empiezan a calcular con más frecuencia cuándo se pueden jubilar y con qué cuantía. Las dudas, una vez que se cumplen los 60 años, florecen. Sin embargo, existen excepciones médicas en España que permiten una jubilación anticipada a los 56 años.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha aprobado este año una ampliación del número de enfermedades que permiten a los ciudadanos con discapacidad igual o superior al 45% jubilarse de forma anticipada y sin sufrir una penalización en su subsidio. De hecho, esta medida aprobada por el gabinete de la ministra Elma Saiz beneficia a 50.000 personas.

Las patologías añadidas en el listado son espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.

¿Cuáles son los requisitos?

Destaca el párkinson, una patología neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso y que daña las neuronas que producen dopamina, una sustancia clave para coordinar los movimientos. Se estima que en nuestro país hay 200.000 personas diagnosticadas.

En declaraciones de la ministra y nueva portavoz del Gobierno, "es una medida de justicia para miles de personas que padecen enfermedades de gravedad que les condicionan enormemente su día a día y que, por ello, necesitan anticipar su edad de jubilación para equipararse al resto de los trabajadores".

Aunque el diagnóstico de estas 11 enfermedades garantiza una jubilación temprana sin perjuicio económico, se debe estar de alta laboral en el momento que se solicite la jubilación, tener un total de 15 años de cotización a lo largo de su vida laboral y que se hayan visto afectados por la enfermedad con discapacidad igual o superior al 45% durante al menos 5 años.

Sin embargo, el Gobierno aún no ha actualizado el anexo con las nuevas 11 patologías, por lo que no se ha publicado el real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En todo caso, se prevé que en las próximas semanas se haga efectivo y miles de personas se acojan a la conocida como prejubilación médica.

En la jubilación ordinaria, en 2026, la edad mínima de jubilación asciende a los 66 años y 10 meses en el caso de aquellos contribuyentes que no hayan cotizado 38 años y 3 meses. En el caso de que empezaran a trabajar muy jóvenes y ya alcancen esta cifra, se puede jubilar con la pensión completa a los 65 años.